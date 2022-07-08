«Детройт» выбрал Каспера под 8-м номером на драфте НХЛ. Это 2-й игрок из Австрии в топ-10 за 3 года

«Детройт» выбрал австрийца Марко Каспера под 8-м номером на драфте НХЛ.
18-летний нападающий стал вторым представителем своей страны в топ-10 драфта за последние 3 года.
В 2020 году «Миннесота» выбрала форварда Марко Росси под общим 9-м номером. Рекорд страны установил форвард Томас Ванек в 2000 году – «Баффало» взял его под общим 5-м номером.
Минувший сезон Каспер провел в шведском «Регле». Он набрал 11 (7+4) очков в 46 матчах регулярного чемпионата шведской лиги и еще 6 (3+3) баллов в 13 играх плей-офф.
Кроме того, вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, набрав 6 (2+4) очков в 12 матчах турнира.
На ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии сыграл за сборную Австрии – 7 игр и 2 (0+2) очка.