Далин из «Баффало» – 1-й защитник в истории НХЛ с голами в 4 матчах подряд на старте сезона

– 1-й защитник в истории с голами в 4 матчах подряд на старте сезона.

Игрок отличился в матче регулярного чемпионата с (6:3).

В 4 матчах на счету 22-летнего шведа 6 (4+2) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 24:50.

Далин установил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии на старте для защитников (4 матча).

Лига уточнила, что Болди Норткотт, забросивший 6 шайб в 4 матчах за «Монреаль Марунс» (1932/33) проводил тот сезон на позиции нападающего (и даже был включен в символическую сборную сезона на позиции левого крайнего).

Серии из 3 матчей с голами на старте сезона выдавали Кент Дуглас («Окленд», 1967/68), Боб Дэйли («Филадельфия», 1977/78), Майк МакЮэн («Рейнджерс», 1978/79), Калле Юханссон («Вашингтон», 1992/93) и («Тампа», 2014/15).

Также Далин стал 3-м игроком в истории «Сэйбрс» с голевой серией из 4+ матчей на старте. Рекорд клуба делят Жильбер Перро и Томас Ванек (по 5 матчей, 1979/80 и 2008/09 соответственно).