Далин из «Баффало» забил в 5-м матче подряд на старте сезона и обновил свой рекорд НХЛ для защитников

забил в 5-м матче подряд и установил новый рекорд «Баффало» для защитников.

22-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

Далин забивал в каждом из 5 матчей текущего сезона. Он продолжает обновлять рекордную голевую серию на старте для защитников в истории .

Кроме того, Расмус установил новый рекорд по продолжительности голевой серии для защитников «Сэйбрс» на любом отрезке сезона. Он превзошел Фила Хаусли (4 матча, 1988/89).

Еще он повторил рекорд клуба по продолжительности голевой серии на старте среди всех игроков. Ранее его делили форварды Жильбер Перро и Томас Ванек (по 5 матчей, 1979/80 и 2008/09 соответственно).

Александр Могильный (1993/94) забивал в каждом из своих 5 первых матчей в сезоне, но пропустил первые 9 игр .

Добавим, что голевые серии из 5 матчей на любом отрезке сезона за последние 13 лет выдавали еще только 2 защитника – («Нэшвилл», 2019/20) и («Колорадо», 2021/22).