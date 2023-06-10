Фетисов об открытии памятного камня в честь 80-летия победы в Сталинградской битве: «Понимаем важность исторического момента, связанного с великой победой нашего народа в ВОВ»

Вячеслав Фетисов высказался об открытии памятного камня в честь победы в Сталинградской битве.

10 июня на зеленой зоне разделительной полосы на улице Хиросимы в Волгограде был торжественно открыт камень. Он был установлен в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

На мероприятии присутствовали председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава города Владимир Марченко, депутаты, представители общественных организаций, волонтеры и студенты.

«Для меня огромная честь и радость быть сегодня здесь, в Волгограде, где сегодня молодые люди понимают важность экологии и устанавливают памятный камень на этом месте.

Сегодня мы были на встрече с жителями города и мы видели, как они выращивают саженцы из семечек растений, приобщая к очень важному делу детей с самого раннего возраста.

Мы все понимаем важность исторического момента, связанного с великой и бессмертной победой нашего народа в Великой Отечественной войне. И это происходит вместе с восстановлением природы.Все вместе мы сделаем Волгоград самым зеленым городом. Мы будем продолжать взаимодействовать», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.