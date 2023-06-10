Фетисов об открытии памятного камня в честь 80-летия победы в Сталинградской битве: «Понимаем важность исторического момента, связанного с великой победой нашего народа в ВОВ»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об открытии памятного камня в честь победы в Сталинградской битве.

10 июня на зеленой зоне разделительной полосы на улице Хиросимы в Волгограде был торжественно открыт камень. Он был установлен в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

На мероприятии присутствовали председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава города Владимир Марченко, депутаты, представители общественных организаций, волонтеры и студенты.

«Для меня огромная честь и радость быть сегодня здесь, в Волгограде, где сегодня молодые люди понимают важность экологии и устанавливают памятный камень на этом месте.

Сегодня мы были на встрече с жителями города и мы видели, как они выращивают саженцы из семечек растений, приобщая к очень важному делу детей с самого раннего возраста.

Мы все понимаем важность исторического момента, связанного с великой и бессмертной победой нашего народа в Великой Отечественной войне. И это происходит вместе с восстановлением природы.Все вместе мы сделаем Волгоград самым зеленым городом. Мы будем продолжать взаимодействовать», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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11 комментариев

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Part-time prophet
"...важность исторического момента, связанного с великой победой нашего народа в ВОВ." Почему "момента"? Почему "связанного"? Они даже говорить не могут нормально, чтобы дешёвый пафос и официозный язык не заменял мысли. Мой воевавший дед ненавидел тех, кто произносил подобные речи. Память о победе давно уже загажена нынешним режимом, перевернувшим роли по сравнению с тем, что было восемьдесят лет назад. А Фетисов уже давно омерзителен.
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Strannix
Видимо победу одержали USA, чувак прозападный) Байденым восхищается)
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Антон Романов
Ответ Part-time prophet
"...важность исторического момента, связанного с великой победой нашего народа в ВОВ." Почему "момента"? Почему "связанного"? Они даже говорить не могут нормально, чтобы дешёвый пафос и официозный язык не заменял мысли. Мой воевавший дед ненавидел тех, кто произносил подобные речи. Память о победе давно уже загажена нынешним режимом, перевернувшим роли по сравнению с тем, что было восемьдесят лет назад. А Фетисов уже давно омерзителен.
просвети-ка нас каким же образом были перевернуты роли нынешней властью? И какие роли и у кого были 80 лет назад?
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Strannix
Ответ Алексей Виноградов
вы 💩 всё, что они сделали хорошего. как не стыдно вообще вам теперь их вспоминать и к ним примазываться!
а ты 💩 что сделал?
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Kurri
Фетисову респект! Кто не помнит историю у того нет будущего! 👍
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k-kaprizov
Ответ Part-time prophet
"...важность исторического момента, связанного с великой победой нашего народа в ВОВ." Почему "момента"? Почему "связанного"? Они даже говорить не могут нормально, чтобы дешёвый пафос и официозный язык не заменял мысли. Мой воевавший дед ненавидел тех, кто произносил подобные речи. Память о победе давно уже загажена нынешним режимом, перевернувшим роли по сравнению с тем, что было восемьдесят лет назад. А Фетисов уже давно омерзителен.
💩💩💩
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