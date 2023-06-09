Фетисов о массовом отравлении сидром: «Люди гибнут, нужно ужесточить закон. Госдума сделает для это все необходимое»

Вячеслав Фетисов предложил ужесточить законы после истории с массовым отравлением сидром.

Ранее стало известно о случаях отравления отравления напитком «Мистер Сидр» в ряде регионов России.

28 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.

Депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью «Обман потребителя», которая ранее была упразднена.

«Кому-то было выгодно убрать эту статью из Уголовного кодекса, но мы видим, что гибнут люди. Поэтому нужно ужесточить законодательство.

Государство должно жестко наказывать тех, кто не соблюдает закон. Думаю, Госдума сделает для это все необходимое», – сказал .