Фетисов о массовом отравлении сидром: «Люди гибнут, нужно ужесточить закон. Госдума сделает для это все необходимое»
Вячеслав Фетисов предложил ужесточить законы после истории с массовым отравлением сидром.
Ранее стало известно о случаях отравления отравления напитком «Мистер Сидр» в ряде регионов России.
28 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.
Депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью «Обман потребителя», которая ранее была упразднена.
«Кому-то было выгодно убрать эту статью из Уголовного кодекса, но мы видим, что гибнут люди. Поэтому нужно ужесточить законодательство.
Государство должно жестко наказывать тех, кто не соблюдает закон. Думаю, Госдума сделает для это все необходимое», – сказал Фетисов.
состав сидра: "Яблочный сок прямого отжима сброженный, Сахар, Антиокислитель-диоксид серы" - все
но запретят сидр, конечно
>Ужесточением законодательства ничего не добиться
Как можно противоречить самоау себе в столь коротком сообщении?)))
Ах да, спешил ради плюсиков
А про обман потребителя - это вообще курам на смех. Тут тянет на убийство, причем массовое. Фетисов как всегда клоуничает.
К слову коммерс пошел не к полицейскому, это другие люди украли сидр со склада и потом уже продали его коммерсанту. Поэтому я и говорю что он мог любое объявление увидеть что продается спирт и не вдаваясь в подробности состава, просто купить его и использовать.
А кража вещдока со склада, это уже отдельная статья.