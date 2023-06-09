Фетисов о массовом отравлении сидром: «Люди гибнут, нужно ужесточить закон. Госдума сделает для это все необходимое»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика алкоголь и спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов предложил ужесточить законы после истории с массовым отравлением сидром.

Ранее стало известно о случаях отравления отравления напитком «Мистер Сидр» в ряде регионов России.

28 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.

Депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью «Обман потребителя», которая ранее была упразднена.

«Кому-то было выгодно убрать эту статью из Уголовного кодекса, но мы видим, что гибнут люди. Поэтому нужно ужесточить законодательство.

Государство должно жестко наказывать тех, кто не соблюдает закон. Думаю, Госдума сделает для это все необходимое», – сказал Фетисов.

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38 комментариев

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Ебздрогыч
Может, надо просто исполнять имеющиеся, и жестче наказывать за коррупцию? Если что, спирт для этого пойла был взят из вещводоков, хранившихся в МВД. То есть в процессе следствия оперативники опять вышли на самих себя. А ужесточением законодательства ничего не добиться, у нас суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
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Cruel Snake
Распустите эту думу и возьмите из народа нормальных людей. Вы сделаете всё необходимое
+13
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Navi88
почему этот "напиток" упорно называют сидр везде? в сидр не добавляют никакой спирт. "мистер сидр" - это название (непонятно почему) ,а на деле какой-то суррогат для алконавтов.
состав сидра: "Яблочный сок прямого отжима сброженный, Сахар, Антиокислитель-диоксид серы" - все
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Непристойное предложение
Ответ ivanzhu90
Ну с таким же успехом этот комерс мог купить левый спирт где угодно. Тут все же вопрос что чел какую то бодягу делал, не особо разбираясь из чего.
мог бы купить где угодно- купил бы. но он пошёл к сотруднику мвд, это о многом говорит
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avcgloronalduMU
такие заботливые)) популисты))
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Сергей Жарковский
Мистер Сидр пить нельзя, попробуй Товарищ Сидор!
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Simon Petrikov
по открывшейся информации - давайте МВД запретим, ага
но запретят сидр, конечно
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Мистер Уайт
"Пьют всякую дрянь" - добавил Фетисов и отпил из бокала коллекционный коньяк за сотку.
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Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
Может, надо просто исполнять имеющиеся, и жестче наказывать за коррупцию? Если что, спирт для этого пойла был взят из вещводоков, хранившихся в МВД. То есть в процессе следствия оперативники опять вышли на самих себя. А ужесточением законодательства ничего не добиться, у нас суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
>Жёстче наказывать
>Ужесточением законодательства ничего не добиться
Как можно противоречить самоау себе в столь коротком сообщении?)))
Ах да, спешил ради плюсиков
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Ыжык
Ну и кого арестовали за то что спирт продали со склада вещдоков?
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Вячеслав Пустохин
Зачем здесь эта информация?
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6583
В иноагентьІ его, етого Мистера Сидира...
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Александр Скворцов
Надо строго исполнять действующие законы и строго следить за их исполнением, а не придумывать более строгие новые. Коррупция главное зло нашего общества.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Cruel Snake
Распустите эту думу и возьмите из народа нормальных людей. Вы сделаете всё необходимое
Уверен, что эти люди останутся нормальными, когда почувствуют власть?
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Троянец
Там по этой истории можно целый сериал снять, начиная с того что его якобы привлекали почти за некачественный продукт, но его отмазали, заканчивая контрафактным алкоголем который с 2012 зачем то хранился якобы в МВД и утёк. Закон надеюсь будет про власть имеющих?
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Vadoniy
Ответ Cruel Snake
Распустите эту думу и возьмите из народа нормальных людей. Вы сделаете всё необходимое
"Из народа", - это как? Слесаря, бухгалтера, курьера и священнослужителя? Хуже, конечно, не станет, но чтобы стало лучше, надо не "возьмите", а просто больше до выборов допускать
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Троянец
Надо ввести сидр ID
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ivanzhu90
Ответ SadButTrue
Ну то есть вы считаете, что комерс купил у ментов паленный спирт и добавил его в сидр, потому что думал, что за это нет ответственности? :) Типа нет закона "обман потребителя"? Если что этот комерс уже под следствием по статье УК РФ Статья 238: Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности приведшее к смерти. До 10 лет тюрьмы.
Дак я и не говорю что Фетисов прав, что он хочет какой то закон еще пропихнуть (который исполняться не будет). Но например ужесточить закон наверное следовало, 30 человек погубить и до 10 лет тюрьмы? Ну это смешно.
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Олег Мохов
фан айди на спирт введите
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Александр
да то разве люди славик?! люди на охотном ряду сидят, там те кто в рынок не вписался.
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Антон Некрасов
Госдума не делает ничего , раз ее же представители власти замешаны во всем этом ужасе для семей людей , которых не стало , позор вам !
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Maturmalai
Все нужные законы уже есть. А то, что в нашей стране закон, что дышло и разного рода ылитам или взяткодателям разрешается им подтираться - этого новыми законами не исправить.

А про обман потребителя - это вообще курам на смех. Тут тянет на убийство, причем массовое. Фетисов как всегда клоуничает.
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Поговорим о разном
Мне видится снова уход от конкретики. Фраза Фетисова: "Думаю, Госдума сделает для это все необходимое», – сказал Фетисов." Это слова и не более.. Простое, что он не в главных лицах Думы, а просто - депутат. Думать можно всё и всем. Но решают то не все. А от решающих лиц главные проблемы - сложно ожидать конкретно хорошего. В противном случае - таких ситуаций и не было бы. Слова и дела - не одно и тоже. У Фетисова всегда много слов теперь.
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ivanzhu90
Ответ Непристойное предложение
мог бы купить где угодно- купил бы. но он пошёл к сотруднику мвд, это о многом говорит
Хз, лично для меня главные виновники не считая коммерсанта, это органы которые должны следить за безопасностью продуктов роспотребнадзор или кто это делает и кто коммерсанту выдал разрешение.

К слову коммерс пошел не к полицейскому, это другие люди украли сидр со склада и потом уже продали его коммерсанту. Поэтому я и говорю что он мог любое объявление увидеть что продается спирт и не вдаваясь в подробности состава, просто купить его и использовать.

А кража вещдока со склада, это уже отдельная статья.
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Давай Так
Это потому что он Мистер, а не товарищ.
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