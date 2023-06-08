Губернатор Подмосковья заявил об открытии 417 школьных стадионов. Он поблагодарил Овечкина, Акинфеева и Фетисова

Глава Московской области выразил благодарность Акинфееву, Овечкину и Фетисову.

Глава региона Андрей Воробьев рассказал, какие проекты массового любительского спорта реализуются в Подмосковье, а также о новых спортивных объектах для детей.

«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает. 417 школьных стадионов мы открыли для жителей.

Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом», – заявил Воробьев.

Воробьев отметил вклад , открывшего хоккейную академию в Домодедове и сообщество олимпийских чемпионов, которые не только играют с юными жителями Подмосковья, но и общаются после каждого матча.

«Такой же проект реализуется и в футболе, и Игорь Акинфеев, и – хочу тоже вас отметить и поблагодарить.

Вы делаете очень важное дело, огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы», – сказал Андрей Воробьев.