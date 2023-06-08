Губернатор Подмосковья заявил об открытии 417 школьных стадионов. Он поблагодарил Овечкина, Акинфеева и Фетисова

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Вашингтон Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Политика Хоккей

Глава Московской области выразил благодарность Акинфееву, Овечкину и Фетисову.

Глава региона Андрей Воробьев рассказал, какие проекты массового любительского спорта реализуются в Подмосковье, а также о новых спортивных объектах для детей.

«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает. 417 школьных стадионов мы открыли для жителей.

Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом», – заявил Воробьев.

Воробьев отметил вклад Вячеслава Фетисова, открывшего хоккейную академию в Домодедове и сообщество олимпийских чемпионов, которые не только играют с юными жителями Подмосковья, но и общаются после каждого матча.

«Такой же проект реализуется и в футболе, и Игорь Акинфеев, и Александр Овечкин – хочу тоже вас отметить и поблагодарить.

Вы делаете очень важное дело, огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы», – сказал Андрей Воробьев.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Большинство стадионов платные ( ни о какой доступности речи нет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Открыли - это калитку прекратили закрывать, судя по тексту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Zuev
О каких стадионах идёт речь???? 417 площадок 4х7 где ни в баскетбол ни в хоккей ни уж тем более в футбол нормально не поиграешь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Vatikan
Большинство стадионов платные ( ни о какой доступности речи нет
Можно подумать в сша или Финляндии катки бесплатные))) заканчивайте уже тут ныть. Ну пожалуйста ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
Ответ Vadim Zuev
О каких стадионах идёт речь???? 417 площадок 4х7 где ни в баскетбол ни в хоккей ни уж тем более в футбол нормально не поиграешь
может, хоть в бадминтон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий