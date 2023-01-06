Роман Ротенберг: «СКА в любой ситуации будет делать все возможное, чтобы победить. Смотрим на Канаду – они всегда играют до конца»

Теги Салават Юлаев СКА судьи Сборная Канады по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

«Мог ли СКА сломаться после 0:3? Мы никогда не ломаемся, много матчей вытащили в этом сезоне. Нельзя допускать ситуации, когда надо вытаскивать, потому что на это тратится много сил.

Нужно не удаляться, улучшить игровую дисциплину. Судьи знают свое дело, нашим игрокам не надо с ними разговаривать. Пусть судьи делают свою работу. Все ошибаются, каждый имеет право на ошибку. Когда мы брали запрос, нам сказали, что все решения идут в пользу атаки. Хотя там был удар по щитку вратаря. Если так, то хорошо, надеюсь, будет единый стандарт на атаку. И если против нас будут брать такой же запрос, будет такое же решение.

Наша задача – победить. Пока время не закончилось, мы в любой ситуации будем делать все возможное, чтобы победить. Я участвовал во многих матчах на чемпионате мира. Мы в этом смысле всегда смотрим на Канаду – они всегда играют до конца, в любой ситуации.

Мы тоже так умеем играть и всегда будем играть до конца. Могли сегодня вытащить игру, моменты есть, нужно поработать над реализацией», – сказал главный тренер СКА.

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12 комментариев

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Андрей Семейкин
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судейство было сильно)))
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Александр Рыбаков
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Ответ Геннадий Тимченко
Титюшкин не против, что Роттенберг смотрит на Канаду ❓🤔
Нее, их ибут, оне крепчаютъ!
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вован63
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Кто про что, а Рома про свою значимость, вспомнил чемпионаты мира как он там участвовал, да ты там только под ногами мешался.
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Михаил Курилов
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Ответ Антон Некрасов
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Ваше выступление здесь - стыд и позор. Команда, где травмировано с десяток не самых плохих игроков, столкнулась с судейским беспределом в Уфе. И Роман не ноет
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Сергей Фирсов
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Очень понравилась фраза "Я участвовал во многих матчах на чемпионате мира".Видимо в других видах спорта о которых мы не знаем
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Ачиваков Марат
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Ой чё творится, то Ромочку обидели. Ах раз так, то теперь будет вот так. Владыка великий тренер повелевает!
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Антон Некрасов
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Мандалай
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Походу, на Челябинск все голы истратили
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KRUG
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Я думал он играет по конспектам футбольного Аякса или по системе Барселоны.
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Пилипенко Дмитрий
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Он в каждом интервью говорит о Канаде 🤣 такой 🤡
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Сергей Омиго
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Сегодняшнее поражение это кара за Мищенко,Глотова,Попугаева,Зорькина,Алтыбармакяна,но можно все исправить усилить ска точицким,а всех вышеперечисленных вернуть в хкСочи с доплатой и в церковь со свечкой всю ночь стоять и думать,почему нет ни одного положительного отзыва,а одни оскорбления тренера ска
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Рустам Зиганшин
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Твои просмотры сегодня - это позор Третьяка и ему подобных (это я про тебя лично).
Только попал на неплатежный период, сразу обоср..ся. В этом весь твой политпроект.
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Геннадий Тимченко
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Титюшкин не против, что Роттенберг смотрит на Канаду ❓🤔
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