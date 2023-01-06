Роман Ротенберг: «СКА в любой ситуации будет делать все возможное, чтобы победить. Смотрим на Канаду – они всегда играют до конца»

подвел итоги матча с « » (1:5).

«Мог ли СКА сломаться после 0:3? Мы никогда не ломаемся, много матчей вытащили в этом сезоне. Нельзя допускать ситуации, когда надо вытаскивать, потому что на это тратится много сил.

Нужно не удаляться, улучшить игровую дисциплину. Судьи знают свое дело, нашим игрокам не надо с ними разговаривать. Пусть судьи делают свою работу. Все ошибаются, каждый имеет право на ошибку. Когда мы брали запрос, нам сказали, что все решения идут в пользу атаки. Хотя там был удар по щитку вратаря. Если так, то хорошо, надеюсь, будет единый стандарт на атаку. И если против нас будут брать такой же запрос, будет такое же решение.

Наша задача – победить. Пока время не закончилось, мы в любой ситуации будем делать все возможное, чтобы победить. Я участвовал во многих матчах на чемпионате мира. Мы в этом смысле всегда смотрим на Канаду – они всегда играют до конца, в любой ситуации.

Мы тоже так умеем играть и всегда будем играть до конца. Могли сегодня вытащить игру, моменты есть, нужно поработать над реализацией», – сказал главный тренер .