Светлов о низкой средней результативности в КХЛ: «Мы многое взяли у финского хоккея – специфического и во многом оборонительного»

Теги Кубок Стэнли НХЛ чемпионат Финляндии КХЛ Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов высказался о низкой результативности в КХЛ.

– Посмотрел статистику регулярных чемпионатов ведущих професиональных лиг. НХЛ – единственная лига, где забрасывается больше 6 шайб за матч. Мы же в последние годы многое взяли у специфического и во многом оборонительного финского хоккея, поэтому вместе с финским чемпионатом забиваем по 5 голов за матч – меньше всех в Европе.

Правильно говорит Владимир Юрзинов, эти моменты нам, тренерам, имеет смысл обсуждать, пытаясь понять, где наши профессиональные ресурсы. В том числе на тренерских советах.

– В финале КХЛ в четвертом, пятом и шестом матчах ЦСКА и «Ак Барс» забросили по три шайбы. А каким видите развитие финальной серии в НХЛ?

– Сейчас наступает время, скажем так, золотых игр, поэтому не удивлюсь, если один матч получится малорезультативным. Но в любом случае судьба Кубка Стэнли будет определяться в атаке, – сказал член тренерского совета ФХР.

В КХЛ самая низкая результативность среди главных лиг. А отставание от НХЛ просто кошмарное

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