Светлов о хоккее Северной Америки: «ЧМ показал, что он развивается в сторону атаки и становится передовым. Это же видно и в финале Кубка Стэнли»

Теги судьи Флорида Кубок Стэнли Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Сергей Светлов Вегас тактика Хоккей

Сергей Светлов считает, что хоккей в Северной Америке стал атакующим и передовым.

Средняя результативность минувшего регулярного чемпионата НХЛ (6,36 гола за игру) стала наивысшей с сезона-1993/94. 

– Следите за плей-офф НХЛ?

– Думаю, всем профессиональным тренерам серия «Вегаса» и «Флориды» интересна. Какие-то ее детали бросаются в глаза, есть что взять на вооружение.

– О чем речь?

– Еще чемпионат мира показал, что хоккей Северной Америки развивается в сторону атаки и становится передовым. Сборные Канады и США, даже представив не звездные составы, сыграли в Латвии и Финляндии с запасом, выглядели лучше всех.

Эти же тенденции видны и по ходу финала Кубка Стэнли. Пик сезона, каждый гол и каждая ошибка могут стать решающими, тем не менее команды не закрываются, играют «север – юг», только в атаку.

Это видно даже по цифрам. Например, у нас в финале КХЛ в первых трех матчах команды забросили соответственно 5, 3 и 5 шайб. У «Вегаса» и «Флориды» картина другая – 7, 9 и 5 шайб. И это при том, что в воротах – отличные голкиперы, прежде всего Сергей Бобровский.

– Как объяснить такую высокую результативность?

– Уровнем индивидуального мастерства, требованиями в тактике, правилами. Например, в НХЛ высокий уровень силовой борьбы, но нет мелкой грязи – зацепов, задержек, которые приводят к вытормаживанию атак и нижению результативности, – считает член тренерского совета ФХР.

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1 комментарий

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$-AGROHIM-$
"Стал передовым"?
ахаха
Он всегда был передовым!
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