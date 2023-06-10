Светлов о хоккее Северной Америки: «ЧМ показал, что он развивается в сторону атаки и становится передовым. Это же видно и в финале Кубка Стэнли»
Сергей Светлов считает, что хоккей в Северной Америке стал атакующим и передовым.
Средняя результативность минувшего регулярного чемпионата НХЛ (6,36 гола за игру) стала наивысшей с сезона-1993/94.
– Следите за плей-офф НХЛ?
– Думаю, всем профессиональным тренерам серия «Вегаса» и «Флориды» интересна. Какие-то ее детали бросаются в глаза, есть что взять на вооружение.
– О чем речь?
– Еще чемпионат мира показал, что хоккей Северной Америки развивается в сторону атаки и становится передовым. Сборные Канады и США, даже представив не звездные составы, сыграли в Латвии и Финляндии с запасом, выглядели лучше всех.
Эти же тенденции видны и по ходу финала Кубка Стэнли. Пик сезона, каждый гол и каждая ошибка могут стать решающими, тем не менее команды не закрываются, играют «север – юг», только в атаку.
Это видно даже по цифрам. Например, у нас в финале КХЛ в первых трех матчах команды забросили соответственно 5, 3 и 5 шайб. У «Вегаса» и «Флориды» картина другая – 7, 9 и 5 шайб. И это при том, что в воротах – отличные голкиперы, прежде всего Сергей Бобровский.
– Как объяснить такую высокую результативность?
– Уровнем индивидуального мастерства, требованиями в тактике, правилами. Например, в НХЛ высокий уровень силовой борьбы, но нет мелкой грязи – зацепов, задержек, которые приводят к вытормаживанию атак и нижению результативности, – считает член тренерского совета ФХР.
ахаха
Он всегда был передовым!