Главный скаут НХЛ: «Бедард стоит в одном ряду с Макдэвидом, это игрок следующего поколения»

Теги Чикаго Анахайм НХЛ драфт НХЛ Коннор Макдэвид Дэн Марр Коннор Бедард Адам Фантилли Хоккей

Главный скаут НХЛ считает, что Коннор Бедард не уступает Коннору Макдэвиду.

17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ-2023. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте-2015. 

В этом году право первого выбора в лотерее выиграл «Чикаго». 

«Он стоит в одном ряду с Макдэвидом, это игрок следующего поколения. Макдэвид задал текущий тренд, Бедард станет лицом следующего. 

Надо сказать, что я очень впечатлен и Адамом Фантилли. Кто бы ни получил этих двух игроков на драфте, оба они смогут стать определяющими фигурами для своих команд», – сказал директор Центрального скаутского агентства Дэн Марр. 

Бедард – 1-й игрок в истории CHL, выигравший призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту в одном сезоне

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7 комментариев

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Jenqa123
Если бы ты не поленился и прошел по тегу Марра, то увидел бы, что по Лафренье он сказал, что тот не похож на талант поколения
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каток Третьяка
рановато говорить о хоккеисте, который ещё не толкался с мужиками...
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Jose Maur
То есть «кто бы ни получил»? Чикаго и получит.
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ARoman91
Поглядим
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TBFTT
Было бы круто если бы на следующем чемпионате мира сыграли Кросби, Макдевид, Бедард - прошлое, настоящее и будущее канадского хоккея.
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