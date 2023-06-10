Главный скаут НХЛ: «Бедард стоит в одном ряду с Макдэвидом, это игрок следующего поколения»

Главный скаут НХЛ считает, что Коннор Бедард не уступает Коннору Макдэвиду.

17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ-2023. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте-2015.

В этом году право первого выбора в лотерее выиграл « ».

«Он стоит в одном ряду с , это игрок следующего поколения. Макдэвид задал текущий тренд, Бедард станет лицом следующего.

Надо сказать, что я очень впечатлен и . Кто бы ни получил этих двух игроков на драфте, оба они смогут стать определяющими фигурами для своих команд», – сказал директор Центрального скаутского агентства Дэн Марр.

Бедард – 1-й игрок в истории CHL, выигравший призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту в одном сезоне