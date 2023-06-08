Скаут «Чикаго» о Бедарде, Фантилли и Карлссоне: «Каждый из них обладает хоккейным IQ. Играя на разных уровнях, они превзошли ожидания»

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Лео Карлссон Адам Фантилли Хоккей

Скаут «Чикаго» заявил, что клуб еще не определился с первым выбором на драфте НХЛ.

«Мне еще предстоит сделать много работы. Коннор Бедард, Адам Фантилли и Лео Карлссон – каждый из них троих заслуживает обсуждаться как потенциальный первый номер драфта.

Но они все разные. Думаю, что хоккейный IQ – это то, чем обладает каждый из них. Кто-то из них чуть габаритнее, крупнее, кто-то чуть лучше катается.

Посмотрите на Карлссона – он играл во взрослый, профессиональный хоккей в чемпионате Швеции.

Каждый из них пошел разными путями. Адам играл в колледже, Коннор играл в Западной хоккейной лиге.

Они хоккеисты высокого качества, но играли на разных уровнях, но при этом все превзошли ожидания. 

Поэтому думаю, что все они заслужили право участвовать в разговорах о возможном первом выборе на драфте», – сказал скаут «Блэкхокс» Майк Донеги.

2 комментария

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Rudenzik
Тут по-моему нечего обсуждать, с 1 номером всё ясно, тут он лукавит конечно
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Алексей Дольский
Ответ Rudenzik
Тут по-моему нечего обсуждать, с 1 номером всё ясно, тут он лукавит конечно
Ага и выберет Карлссона)))
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