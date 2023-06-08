Скаут «Чикаго» о Бедарде, Фантилли и Карлссоне: «Каждый из них обладает хоккейным IQ. Играя на разных уровнях, они превзошли ожидания»
Скаут «Чикаго» заявил, что клуб еще не определился с первым выбором на драфте НХЛ.
«Мне еще предстоит сделать много работы. Коннор Бедард, Адам Фантилли и Лео Карлссон – каждый из них троих заслуживает обсуждаться как потенциальный первый номер драфта.
Но они все разные. Думаю, что хоккейный IQ – это то, чем обладает каждый из них. Кто-то из них чуть габаритнее, крупнее, кто-то чуть лучше катается.
Посмотрите на Карлссона – он играл во взрослый, профессиональный хоккей в чемпионате Швеции.
Каждый из них пошел разными путями. Адам играл в колледже, Коннор играл в Западной хоккейной лиге.
Они хоккеисты высокого качества, но играли на разных уровнях, но при этом все превзошли ожидания.
Поэтому думаю, что все они заслужили право участвовать в разговорах о возможном первом выборе на драфте», – сказал скаут «Блэкхокс» Майк Донеги.
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