Фридман о клубах, в которые хотел бы перейти Дебринкет: «Думаю, «Детройт» один из них. «Флорида» и «Вегас» тоже могут быть в его списке»

Эллиотт Фридман высказался касательно ситуации с Алексом Дебринкетом в «Оттаве».

«Через своего агента он передал список клубов, в которые хотел бы перейти. Я думаю, что один из них – « », он родом из этого региона, я не думаю, что это кого-то удивит.

Я думаю, возможно, что две команды в финале [« » и « »] тоже могут быть в его списке», – сказал инсайдер.

Ранее появилась информация, что « » рассматривает все варианты разрешения ситуации с Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб. Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.