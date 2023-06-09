Фридман о клубах, в которые хотел бы перейти Дебринкет: «Думаю, «Детройт» один из них. «Флорида» и «Вегас» тоже могут быть в его списке»

Теги возможные переходы Оттава Флорида Детройт НХЛ Вегас Эллиотт Фридман Алекс Дебринкет Хоккей

Эллиотт Фридман высказался касательно ситуации с Алексом Дебринкетом в «Оттаве».

«Через своего агента он передал список клубов, в которые хотел бы перейти. Я думаю, что один из них – «Детройт», он родом из этого региона, я не думаю, что это кого-то удивит.

Я думаю, возможно, что две команды в финале [«Флорида» и «Вегас»] тоже могут быть в его списке», – сказал инсайдер.

Ранее появилась информация, что «Оттава» рассматривает все варианты разрешения ситуации с Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб. Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. 

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

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3 комментария

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gkrep6
Думаю, там есть финалисты восточной и западной конференций. Скорее всего, еще имеются команды, игравшие в полуфиналах конференций. Возможно, фигурируют Тампа, Бостон, Колорадо, Лос-Анджелес.

С вами был еще один эксперт НХЛ, спасибо за внимание.
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j_jms
Теперь бы от этих команд получить : сколько они готовы предложить Дебринкету, - и получить от него новый список.
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Strannix
Ну да, трущебный Детройт, который забыл что такое плэй-офф это конечно мечта, а не клуб.
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