Фридман о клубах, в которые хотел бы перейти Дебринкет: «Думаю, «Детройт» один из них. «Флорида» и «Вегас» тоже могут быть в его списке»
Эллиотт Фридман высказался касательно ситуации с Алексом Дебринкетом в «Оттаве».
«Через своего агента он передал список клубов, в которые хотел бы перейти. Я думаю, что один из них – «Детройт», он родом из этого региона, я не думаю, что это кого-то удивит.
Я думаю, возможно, что две команды в финале [«Флорида» и «Вегас»] тоже могут быть в его списке», – сказал инсайдер.
Ранее появилась информация, что «Оттава» рассматривает все варианты разрешения ситуации с Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб. Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.
Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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