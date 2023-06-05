«Оттава» готова обменять Дебринкета – он ограниченно свободный агент. Форвард набрал 66 очков в сезоне НХЛ

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

«Оттава» может рассмотреть обмен Алекса Дебринкета.

У 25-летнего нападающего истекает контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Алекс Дебринкет дал понять, что хотел бы дождаться момента, когда появится определенность того, кто станет новым владельцем канадской команды, прежде чем он задумается о долгосрочном соглашении с «Сенаторс».

Сообщается, что «Оттава» рассматривает все варианты разрешения ситуации с Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб.

Источники описывают действия «Оттавы» как «должную осмотрительность».

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

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2 комментария

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progexpNN
Сколько ещё подобных новостей будет до драфта 2023 и открытия рынка свободных агентов...
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Wekil
В итоге подпишется на 7,5 млн., примерно, Оттаве сейчас незачем отпускать сильных игроков, они близки к завершению перестройки и готовы бороться за ПО, впервые за 6 лет.
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