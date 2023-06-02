«Оттава» хочет продлить контракт с Дебринкетом. Он может стать ограниченно свободным агентом

Теги Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Пьер Дорион Хоккей

«Оттава» хочет подписать новый контракт с форвардом Алексом Дебринкетом.

У 25-летнего игрока истекает срок действия контракта со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. В июле он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31». 

«Очевидно, что когда мы выменяли его, то рассчитывали подписать на долгий срок. Мы уже провели предварительные переговоры с его агентом. 

Может быть ситуация, когда мы подпишем долгосрочный контракт. Также мы можем дать ему квалификационное предложение на 1 год и 9 миллионов (такая сумма оговорена коллективным соглашением – прим. Sports.ru).

Может быть ситуация, при которой мы проявим осмотрительность. Если дело дойдет до арбитража, и они скажут, что не хотят подписывать контракт здесь, то мы можем рассмотреть вариант с его обменом.

Конечно же, мы хотим подписать с ним новый контракт, но нужно быть готовым ко всем сценариям», – сказал генеральный менеджер «Сенаторс» Пьер Дорион

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Есть ощущение, что подпишут под 8-10 млн и чутка пойдут на дно
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