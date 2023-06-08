Дебринкет предоставил генменеджеру «Оттавы» список клубов, в которые хотел бы перейти. Форварда могут обменять

Генеральный менеджер «Оттавы» получил список пожеланий Алекса Дебринкета.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее появилась информация, что « » рассматривает все варианты разрешения ситуации с и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб.

Джефф Джексон, агент хоккеиста, предоставил список команд, в которые нападающий хотел бы быть обменян на случай, если трейд все-таки произойдет.

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.