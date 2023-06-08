Дебринкет предоставил генменеджеру «Оттавы» список клубов, в которые хотел бы перейти. Форварда могут обменять

Теги Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Пьер Дорион Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы» получил список пожеланий Алекса Дебринкета.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее появилась информация, что «Оттава» рассматривает все варианты разрешения ситуации с Алексом Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб.

Джефф Джексон, агент хоккеиста, предоставил Пьеру Дориону список команд, в которые нападающий хотел бы быть обменян на случай, если трейд все-таки произойдет.

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

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5 комментариев

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Bartez1986
в СКА же, очевидно. посмотрел суперсерию, за которой весь мир следил, и сделал правильный выбор
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dzenga 1
Сент-Луис на пик
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jqzn88xn6n
Ответ Bartez1986
в СКА же, очевидно. посмотрел суперсерию, за которой весь мир следил, и сделал правильный выбор
Ну хоть кто-то сегодняшний день разбавил нормальным комментарием, а то на серьезных щах комментят)
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