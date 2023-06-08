Дебринкет предоставил генменеджеру «Оттавы» список клубов, в которые хотел бы перейти. Форварда могут обменять
Генеральный менеджер «Оттавы» получил список пожеланий Алекса Дебринкета.
Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее появилась информация, что «Оттава» рассматривает все варианты разрешения ситуации с Алексом Дебринкетом и начала изучать рынок на предмет возможного обмена форварда в другой клуб.
Джефф Джексон, агент хоккеиста, предоставил Пьеру Дориону список команд, в которые нападающий хотел бы быть обменян на случай, если трейд все-таки произойдет.
Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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