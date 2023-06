Нерс о номинации на «Кинг Клэнси»: «Как сын иммигранта, я верю, что должен использовать свое положение, чтобы помогать таким, как я»

Дарнелл Нерс высказался о номинации на «Кинг Клэнси Трофи».

Награда вручается игроку НХЛ, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

«Как профессиональный спортсмен, канадец, отец и сын иммигранта, я искренне верю, что должен использовать свое положение и платформу, чтобы помогать таким, как я.

Подобно тому, как я вступаюсь за своих товарищей по команде на льду, я здесь ради детей, которые нуждаются во мне, – вот что важно для меня, и это никогда не изменится», – сказал защитник «Эдмонтона».

Отец Нерса Ричард родился в Тринидаде и Тобаго. Он играл в Канадской футбольной лиге на позиции ресевера.

Нерс является послом Free Play for Kids и Right To Play – инициатив, направленных на расширение прав и возможностей молодежи из социально незащищенных слоев населения с помощью спорта.

Free Play for Kids помогает преодолеть барьеры, препятствующие доступу к спорту, беженцам, лицам, недавно получившим канадское гражданство, и молодежи из числа коренных народов.

