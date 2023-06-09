Нерс о номинации на «Кинг Клэнси»: «Как сын иммигранта, я верю, что должен использовать свое положение, чтобы помогать таким, как я»
Дарнелл Нерс высказался о номинации на «Кинг Клэнси Трофи».
Награда вручается игроку НХЛ, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
«Как профессиональный спортсмен, канадец, отец и сын иммигранта, я искренне верю, что должен использовать свое положение и платформу, чтобы помогать таким, как я.
Подобно тому, как я вступаюсь за своих товарищей по команде на льду, я здесь ради детей, которые нуждаются во мне, – вот что важно для меня, и это никогда не изменится», – сказал защитник «Эдмонтона».
Отец Нерса Ричард родился в Тринидаде и Тобаго. Он играл в Канадской футбольной лиге на позиции ресевера.
Нерс является послом Free Play for Kids и Right To Play – инициатив, направленных на расширение прав и возможностей молодежи из социально незащищенных слоев населения с помощью спорта.
Free Play for Kids помогает преодолеть барьеры, препятствующие доступу к спорту, беженцам, лицам, недавно получившим канадское гражданство, и молодежи из числа коренных народов.
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