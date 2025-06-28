Вдова Годро объявила о том, что «Коламбус» выбрал Джексона Смита и Андреянова в 1-м раунде драфта НХЛ

Вдова Годро объявила, что «Коламбус» выбрал Джексона Смита и Петра Андреянова.

Мередит Годро была приглашена «Коламбусом » на церемонию драфта для объявления выборов клуба в первом раунде.

В августе прошлого года форвард «Блю Джекетс» Джонни Годро и его брат Мэтью трагически погибли. Их сбил пьяный водитель, когда они совершали прогулку на велосипедах.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить все клубы НХЛ и болельщиков всех команд за поддержку моей семьи в прошедшем сезоне. Для меня большая честь быть здесь, и я благодарю вас от всего сердца», – сказала Мередит.

Она объявила о том, что «Коламбус» выбрал защитника Джексона Смита под 14-м номером и вратаря Петра Андреянова под 20-м.

Смит вырос в Калгари, болел за «Флэймс» и симпатизировал Джонни Годро, выступавшему за команду с 2014 по 2022 год.

Фото: официальный сайт НХЛ.