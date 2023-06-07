Баклунд, Ли и Нерс – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»

НХЛ определила кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

В тройку финалистов вошли Микаэль Баклунд («Калгари»), Андерс Ли («Айлендерс») и Дарнелл Нерс («Эдмонтон»).

Баклунд набрал 56 (19+37) баллов в 82 играх регулярного чемпионата-2023. Он поддерживает ALS Society в Альберте. Нападающий и его жена собрали более 400 тысяч долларов для некоммерческой организации и пригласили почти 100 семей, члены которых страдают от БАС (бокового амиотрофического склероза), на домашние матчи команды. Как посол Kids Cancer Care и Special Olympics Calgary Баклунд пригласил еще 500 гостей посетить игры «Флэймс» и встретиться с ним.

На счету Ли 50 (28+22) очков в 82 играх регулярки. Нападающий является послом фонда Jam Kancer in the Kan, который помогает людям, борющимся с раком. Ли приглашал семьи, члены которых страдают от рака, на игры «Айлендерс», помогал тем, кто испытывал финансовые трудности во время праздников.

Нерс набрал 43 (12+31) балла в 82 играх. Защитник принимает активное участие в нескольких общественных инициативах, ориентированных на разнообразие и инклюзивность. Как посол организации Free Play for Kids он помогает предоставить детям из социально незащищенных слоев населения, многие из которых являются беженцами или молодежью из числа коренных народов, возможность заниматься спортом в безопасной, доступной и инклюзивной среде.