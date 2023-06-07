Баклунд, Ли и Нерс – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»

Теги рейтинги Айлендерс Калгари Эдмонтон НХЛ Микаэль Баклунд Дарнелл Нерс Андерс Ли Хоккей

НХЛ определила кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

В тройку финалистов вошли Микаэль Баклунд («Калгари»), Андерс Ли («Айлендерс») и Дарнелл Нерс («Эдмонтон»).

Баклунд набрал 56 (19+37) баллов в 82 играх регулярного чемпионата-2023. Он поддерживает ALS Society в Альберте. Нападающий и его жена собрали более 400 тысяч долларов для некоммерческой организации и пригласили почти 100 семей, члены которых страдают от БАС (бокового амиотрофического склероза), на домашние матчи команды. Как посол Kids Cancer Care и Special Olympics Calgary Баклунд пригласил еще 500 гостей посетить игры «Флэймс» и встретиться с ним.

На счету Ли 50 (28+22) очков в 82 играх регулярки. Нападающий является послом фонда Jam Kancer in the Kan, который помогает людям, борющимся с раком. Ли приглашал семьи, члены которых страдают от рака, на игры «Айлендерс», помогал тем, кто испытывал финансовые трудности во время праздников.

Нерс набрал 43 (12+31) балла в 82 играх. Защитник принимает активное участие в нескольких общественных инициативах, ориентированных на разнообразие и инклюзивность. Как посол организации Free Play for Kids он помогает предоставить детям из социально незащищенных слоев населения, многие из которых являются беженцами или молодежью из числа коренных народов, возможность заниматься спортом в безопасной, доступной и инклюзивной среде.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Нерс хоть где-то не анти-топе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий