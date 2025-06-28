«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня
«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В этот день в России будет отмечаться День железнодорожника.
В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» оказался сильнее «Трактора» со счетом 4-1. Пятый матч между командами состоялся 21 мая.
Таким образом, с момента чемпионской игры до парада пройдет 74 дня.
Странности вокруг чемпионства «Локомотива»: отпразднуют в августе, игрокам урезали премии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Вести Ярославль»
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