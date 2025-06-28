«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня

«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев . В этот день в России будет отмечаться День железнодорожника.

В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив » оказался сильнее «Трактора » со счетом 4-1. Пятый матч между командами состоялся 21 мая.

Таким образом, с момента чемпионской игры до парада пройдет 74 дня.

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