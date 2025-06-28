Шефер – 5-й защитник, выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ в XXI веке. Из CHL среди них только он и Экблад

Мэттью Шефер – 5-й защитник, выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ в XXI веке.

«Айлендерс » выбрали 17-летнего канадского защитника под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025.

Игрок «Эри Оттерс» (OHL) стал 5-м представителем своего амплуа в XXI веке, кого выбрали под первым номером на драфте.

При этом только он и Аарон Экблад (Канада, драфт-2014, «Бэрри Колтс», OHL, выбран «Флоридой») на момент драфта выступали за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL).

Кроме них, в текущем столетии первыми номерами драфта были защитники Эрик Джонсон (США, 2006, сборная США U18, выбран «Сент-Луисом »), Расмус Далин (Швеция, 2018, «Фрелунда», выбран «Баффало») и Оуэн Пауэр (Канада, 2021, университет Мичигана, NCAA, выбран «Баффало»).