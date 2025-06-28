«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа (195 см, 92 кг). Сын экс-игрока НХЛ удачно выступил на тестах

«Питтсбург» выменял 24-й выбор на драфте у «Лос-Анджелеса» и взял Уилла Хоркоффа.

«Пингвинс» отдали «Кингс» два драфт-пика текущего драфта – 31-й (1-й раунд, ранее получен от «Филадельфии») и 59-й (2-й раунд).

В минувшем сезоне сын экс-игрока НХЛ Шона Хоркоффа (1008 игр в лиге, большая часть – за «Эдмонтон») провел 18 матчей в NCAA и набрал 10 (4+6) очков.

Также на счету нападающего (рост – 195 см, вес – 92 кг) 28 игр за сборную США U18 (программа USNTDP) и 14 (8+6) очков. В ее составе он стал бронзовым призером ЮЧМ – 7 игр и 4 (2+2) очка на турнире.

Хоркофф-младший удачно выступил на преддрафтовых тестах. Он установил рекорд в прыжках в длину с места.(124,75 дюйма – 3,17 метра), занял 1-е место в прыжках вверх с места без взмаха руками (58 сантиметров) и вошел в топ-10 в соревнованиях по челночному бегу и упражнениях на силомере.