Защитник «Флориды» Монтур сыграл 57:56 в матче с «Каролиной» – 9-й результат по игровому времени в НХЛ с 1997 года

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур сыграл 57:56 в матче с «Каролиной».

«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

29-летний игрок «Флориды» провел на льду 57 минут 56 секунд – больше всех среди полевых игроков обеих команд.

Он завершил матч с полезностью «+3», нанес 8 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока.

Официальный учет игрового времени в ведется с сезона-1997/98. Больше показатель игрового времени за матч был у 8 хоккеистов.

Это защитник (2020 год, «Коламбус», 65:06 в матче с «Тампой»), защитник (2003, «Даллас», 63:51 в матче с «Анахаймом»), защитник (2021, «Эдмонтон», 62:07 в матче с «Виннипегом»), защитник (2003, «Даллас», 62:02 в матче с «Анахаймом»), защитник Зак Веренски (2020, «Коламбус», 61:14 в матче с «Тампой»), защитник Дэн Макгиллис (2000, «Филадельфия», 61:05 в матче с «Питтсбургом»), защитник Люк Ричардсон (2000, «Филадельфия», 59:51 в матче с «Питтсбургом»), нападающий Яромир Ягр (2000, «Питтсбург», 59:08 в матче с «Филадельфией»).

Отметим, что у Монтура лучший в этой компании результат по полезности.