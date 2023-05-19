Защитник «Флориды» Монтур сыграл 57:56 в матче с «Каролиной» – 9-й результат по игровому времени в НХЛ с 1997 года
Защитник «Флориды» Брэндон Монтур сыграл 57:56 в матче с «Каролиной».
«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).
29-летний игрок «Флориды» провел на льду 57 минут 56 секунд – больше всех среди полевых игроков обеих команд.
Он завершил матч с полезностью «+3», нанес 8 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока.
Официальный учет игрового времени в НХЛ ведется с сезона-1997/98. Больше показатель игрового времени за матч был у 8 хоккеистов.
Это защитник Сет Джонс (2020 год, «Коламбус», 65:06 в матче с «Тампой»), защитник Сергей Зубов (2003, «Даллас», 63:51 в матче с «Анахаймом»), защитник Дарнелл Нерс (2021, «Эдмонтон», 62:07 в матче с «Виннипегом»), защитник Дериан Хэтчер (2003, «Даллас», 62:02 в матче с «Анахаймом»), защитник Зак Веренски (2020, «Коламбус», 61:14 в матче с «Тампой»), защитник Дэн Макгиллис (2000, «Филадельфия», 61:05 в матче с «Питтсбургом»), защитник Люк Ричардсон (2000, «Филадельфия», 59:51 в матче с «Питтсбургом»), нападающий Яромир Ягр (2000, «Питтсбург», 59:08 в матче с «Филадельфией»).
Отметим, что у Монтура лучший в этой компании результат по полезности.
В конце должны уже ползать были.