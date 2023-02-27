Александров опроверг, что «Авангард» отдал «Динамо» финал-2012: «Теории заговора. Были моменты, когда Сумманен перегибал, но не критично»
Юрий Александров считает главным разочарованием карьеры поражение с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина в 2012 году.
Московское «Динамо» выиграло финальную серию, по ходу которой уступала 1-3.
– Какое главное разочарование в вашей карьере?
– Разочарование – это финал Кубка Гагарина с «Авангардом», когда мы вели 3-1, но проиграли «Динамо».
– Среди болельщиков все еще бытует мнение, что «Авангард» отдал этот финал «Динамо».
– Конечно, ничего такого не было. И быть не могло. Все это теории заговора.
Эта серия похожа на то, как мы в СКА против ЦСКА отыгрались с 0-3. В спорте может быть что угодно, и не зря говорят, что надо играть до последней минуты, потому что все может перевернуться.
Недавно Дмитрий Квартальнов признался, что у них в ЦСКА был банкет после трех побед. Это, наверное, расслабило команду.
Однако у нас в «Авангарде» ничего такого не было. Наоборот, хотели уже сделать дело. Была полная концентрация, хотели победить, но не получилось…
– Какое у вас впечатление осталось от главного тренера той команды Раймо Сумманена?
– Я с ним поработал не так много, он пришел в команду в январе. Были моменты, когда он чуть перегибал палку, но не критично.
Мне рассказывали легенды о том, что Сумманен с самолета людей ссаживал, что были конфликтные ситуации.
Тогда он пришел в команду делать результат, вел себя адекватно.
Эмоциональные моменты были, но в пределах рамок. Планшетки не ломал, мусорки не кидал. Была рабочая атмосфера, – сказал защитник «Сочи», выступавший ранее за «Авангард».
1 комментарий