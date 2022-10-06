Журналист Блохин о Сумманене: «Один хоккеист сказал – таблетки кончились. Раймо говорил: не думайте, что я просто ору на игроков – я вывожу их из зоны комфорта»

Журналист Андрей Блохин включил в топ-3 тренеров в истории .

– Городская легенда: считается, что ту серию [финал-2012 с московским ] сдали. Чуть ли не в обмен на партию московских автобусов для Омска.

– Легенда есть, но это, конечно, не так. Еще говорят: на последнем матче не было Полежаева, потому что он все знал. Он был на матче, просто смотрел его из комнаты президента клуба. Он до последнего надеялся на победу.

На мой взгляд, Сумманен сгорел сам и сжег команду – психологически. Все было нормально, 3-1 в серии, два домашних матчах впереди.

Раймо эмоционально нестабильный, начал придумывать проблемы на ровном месте: кругом враги, агенты и стафф Бардина, нужно менять все подряд.

Он испугался выиграть – впервые в жизни подошел к большой победе, и его затрясло. Хотя до этого был стеной, психологом.

Один хоккеист потом сказал про него зло: таблетки кончились. Сумманен и правда употреблял таблетки, были проблемы с психикой.

– Тренер может быть самодуром или поплыть, но выходят же игроки.

– Матчи сдают по-другому, их сдают в зрелищном хоккее. А тут шла тупая долбежка.

Слухи про договорняк – это тоже омский менталитет: люди не верят в хорошее. Мне многие говорят: после 2012-го мы на стадион ни ногой. Я устал убеждать их, что это не тот случай.

Тут совокупность: первое – псих Сумманена. Второе – обратите внимание на игры с допингом. У «Авангарда» взяли Белова, у «Динамо» должны были брать Артема Чернова и неожиданно заменили на другого игрока. Как такое возможно? Админресурс там был.

И это мы еще не знаем, на каких апельсинах играло «Динамо». Это хоккейный термин с нулевых: они приехали на апельсинах – и всем все понятно.

– Сумманен приходил в «Авангард» трижды – как, почему?

– Омск нашел в нем свой идеал – человек работал за идею, такого давно не было. Он горел хоккеем, люди это чувствовали. Он доставлял радость. Если брать тройку лучших тренеров «Авангарда» всех времен: Белоусов, Хартли, Сумманен.

Киселев – важнейший человек в истории омского хоккея – но я его отношу к менеджерам.

– Финал-2012 проиграли из-за Сумманена. Зачем снова и снова приглашали?

– Я пока не могу рассказывать как, но приложил усилия, чтобы организовать его последнее возвращение. Процесс важнее результата, красота важнее: Сумманен не выиграл ничего, но остался в памяти.

Это был сумасшедший хоккей. Как Раймо жил на скамейке, как играл двумя защитниками весь матч, как показывал бумажник, как создавал звено из трех центров. Это огонь! Не тупая работа, а горение и сжигание себя.

Сейчас он тренирует в Словении, но по большому счету он закончился – психологические проблемы его сгубили. По пониманию хоккея он, пожалуй, лучший. Наверное, Хартли можно с ним сравнить. За Сумманена надо отдать должное Бардину – он приехал к Полежаеву и сказал: я нашел нам молодого Тихонова.

Раймо взяли на последние три матча сезона. А потом он никого не отпустил, а собрал команду и дрючил, отсматривал игроков под свой хоккей. По-моему, они начали тренироваться с июня. И Раймо выдал результат в первый же сезон, но опять у него срыв весной.

Каждый раз все было нормально до весны, но весной он срывался. Он такой философ, про черного лебедя рассказывал, про теорию конфликта. Говорил: вы не думайте, что я просто ору на игроков – я вывожу их из зоны комфорта. Не знаю, верить ему или нет.

Я слышал, как Сумманен орет на тренировке, и мне хотелось спрятаться. Но у него это был метод: человек, выведенный из зоны комфорта, способен совершить больше, – сказал автор хоккейной программы «Овертайм» в интервью Sports.ru.

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