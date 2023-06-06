Барбашев о Кубке Стэнли: «Считаем, что это должен быть наш год. Мы голодны, играем на победу»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Джонатан Маршессо Хоккей

Иван Барбашев оценил выступление Джонатана Маршессо в плей-офф.

Форвард «Вегаса» набрал 3 (2+1) балла во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (7:2, 2-0). Всего на его счету 21 (12+9) очко в 19 играх плей-офф-2023.

«Он голоден. Они уже были здесь [в финале] и проиграли, так что команда считает, что это должен быть наш год.

Вся команда, мы просто играем на победу, и мы все голодны, а когда все голодны, вы действительно хотите победить, и это то, что мы делаем», – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

Напомним, в своем первом сезоне в НХЛ «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли-2018, где уступил «Вашингтону».

Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой. У него 3 шайбы в финале против бывшей команды

«Вегас» идеально разобрался с «Флоридой»: забили много (7!) и своевременно, а Хилл выдал лучший матч в жизни

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Барбашев - один из таких игроков, без которых КС не выиграть. Трудолюбивый, дисциплинированный, полезный на обеих сторонах площадки.Да, не звезда, но объем работы выдает колоссальный
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Ответ Bartez1986
Барбашев - один из таких игроков, без которых КС не выиграть. Трудолюбивый, дисциплинированный, полезный на обеих сторонах площадки.Да, не звезда, но объем работы выдает колоссальный
В любом контендере станет не лишним
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Да, марчессо великолепный игрок, кубковый боец. Примечательно, что сшила его, как раз Флорида.
А Вегас, похоже, вынесет ее всухую. Наверное, Флорида слишком много отдыхала, ребята остыли, настрой угас, всякие мысли в голову поползли - такое часто бывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий