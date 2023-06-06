Барбашев о Кубке Стэнли: «Считаем, что это должен быть наш год. Мы голодны, играем на победу»

Иван Барбашев оценил выступление Джонатана Маршессо в плей-офф.

Форвард « » набрал 3 (2+1) балла во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (7:2, 2-0). Всего на его счету 21 (12+9) очко в 19 играх плей-офф-2023.

«Он голоден. Они уже были здесь [в финале] и проиграли, так что команда считает, что это должен быть наш год.

Вся команда, мы просто играем на победу, и мы все голодны, а когда все голодны, вы действительно хотите победить, и это то, что мы делаем», – сказал нападающий «Вегаса» .

Напомним, в своем первом сезоне в «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли-2018, где уступил «Вашингтону».

Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой. У него 3 шайбы в финале против бывшей команды

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