Брюс Кэссиди: «Мы дали Барбашеву новую роль в «Вегасе»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди заявил, что в «Вегас» предоставил Ивану Барбашеву новую роль.

Форвард играет в одном из ведущих звеньев с Джонатаном Маршессо и Джеком Айкелом.

«В Сент-Луисе» он был более энергичным парнем. Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приемы. Он все еще делает это здесь, но мы предоставили ему более квалифицированную роль.

Возможно, он был тем игроком в «Блюз», а мог и не быть – это было четыре года назад (речь о финале Кубка Стэнли-2019, в котором Кэссиди руководил «Бостоном» – Sports.ru), я не знаю. Но все, что он делал в «Сент-Луисе», работало.

Однако есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках и отлично видит партнеров», – цитирует сказал тренер «Вегаса».

В этом плей-офф НХЛ Барбашев провел 19 матчей и набрал 17 (6+11) очков при полезности «+13».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Возможно Бостону для победы тогда и не хватило такого парня, как Иван, и именно с той его ролью.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
скрытый претендент на Коня)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий