Брюс Кэссиди: «Мы дали Барбашеву новую роль в «Вегасе»

Брюс Кэссиди заявил, что в «Вегас» предоставил Ивану Барбашеву новую роль.

Форвард играет в одном из ведущих звеньев с Джонатаном Маршессо и Джеком Айкелом.

«В Сент-Луисе» он был более энергичным парнем. Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приемы. Он все еще делает это здесь, но мы предоставили ему более квалифицированную роль.

Возможно, он был тем игроком в «Блюз», а мог и не быть – это было четыре года назад (речь о финале Кубка Стэнли-2019, в котором Кэссиди руководил «Бостоном» – Sports.ru), я не знаю. Но все, что он делал в «Сент-Луисе», работало.

Однако есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках и отлично видит партнеров», – цитирует сказал тренер «Вегаса».

В этом плей-офф НХЛ Барбашев провел 19 матчей и набрал 17 (6+11) очков при полезности «+13».