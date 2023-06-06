Кэссиди о хите Ткачака против Айкела: «Чистый силовой прием. Побеждать больно, это не должно быть легко»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Мэттью Ткачак Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака против Джека Айкела.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

Айкел попал под силовой прием Ткачака в конце второго периода. Он вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Это был чистый силовой прием. Это хоккей. Было здорово видеть, что Айкел вернулся. Такое не только придает нам энергии, но иногда может и отнять ее у другой команды, когда они видят, что парень вернулся.

О чем я говорил с Айкелом перед третьим периодом? Это нормально, когда тебя хитуют в июне. Это часть пути. Побеждать больно, это не должно быть легко», – сказал главный тренер «Вегаса».

«Вегас» идеально разобрался с «Флоридой»: забили много (7!) и своевременно, а Хилл выдал лучший матч в жизни

7 комментариев

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АРХАТ
Ответ Рус Киссенжер
его фамилия ТКАЧУК. сайт чемпион.ком пишет ТКАЧУК.
Да) Скажу даже больше - в википедии он тоже Ткачук)
+2
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АРХАТ
Поймал на ж..пу, попочный хит) Нельзя так низко наклонять голову.
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Yuri Popov
Таков путь
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SergFed71
Ответ Рус Киссенжер
его фамилия ТКАЧУК. сайт чемпион.ком пишет ТКАЧУК.
Каприссофф? З и В американцы прекрасно выговаривают, Зукарелло например
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