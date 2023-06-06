Кэссиди о хите Ткачака против Айкела: «Чистый силовой прием. Побеждать больно, это не должно быть легко»

Брюс Кэссиди высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака против Джека Айкела.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

попал под силовой прием в конце второго периода. Он вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Это был чистый силовой прием. Это хоккей. Было здорово видеть, что Айкел вернулся. Такое не только придает нам энергии, но иногда может и отнять ее у другой команды, когда они видят, что парень вернулся.

О чем я говорил с Айкелом перед третьим периодом? Это нормально, когда тебя хитуют в июне. Это часть пути. Побеждать больно, это не должно быть легко», – сказал главный тренер «Вегаса».

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