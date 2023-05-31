Ассистент тренера сборной Словакии Подконицки вошел в штаб «Авангарда»

Андрей Подконицки вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Клуб заключил контракт сроком на один год со словацким тренером, бронзовым призером ОИ-2022.

В « » Подконицки будет работать на позиции старшего тренера.

В сезоне-2022/23 он был тренером в братиславском « » и ассистентом главного тренера сборной на чемпионате мира.

«Для работы с защитниками мы искали современного тренера с прогрессивными взглядами на хоккей, с необходимым набором навыков, который сегодня диктует игра.

Подконицки дважды выигрывал чемпионат Словакии, у него серьезный опыт в сборной и бронзовая медаль Олимпийских игр. В разных командах был как ассистентом, так и главным тренером, специализируется как раз на защитниках и меньшинстве. Много времени уделяет анализу видео, тактическим разборам, любит работать с молодежью.

Важно и то, что играл в России, знает русский и английский языки. С приходом Подконицки тренерский штаб «Авангарда» окончательно сформирован», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» .