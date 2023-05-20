Агент Гусева о нежелании игрока проходить предсезонку в КХЛ: «Не было такого: «Я приеду в октябре». Если в НХЛ не получится, он вернется после начала чемпионата»
Агент Никиты Гусева поделился мыслями о будущем хоккеиста.
– Много говорится, что Никита Гусев может продолжить карьеру в московском «Динамо».
– Никита должен решить еще бытовые вопросы, взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и в НХЛ.
Когда он нам озвучит свое решение, тогда будем разговаривать с клубами. Приоритетами для него всегда были Питер и Москва.
Будем смотреть, в каких командах останутся места на тот момент.
– Ходит легенда, что Гусев не хочет проходить предсезонку в КХЛ, поэтому не торопится с подписанием контракта.
– Со стороны Гусева такого не было: «Я приеду в октябре».
Если он примет решение уехать за океан, то в любом случае это будет поздний контракт. И если в НХЛ что-то не получится, он вернется уже после начала чемпионата.
Поэтому начать предсезонку будет невозможно. Так что вначале Никите надо определиться, где он хочет продолжить карьеру, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
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