Агент Гусева о нежелании игрока проходить предсезонку в КХЛ: «Не было такого: «Я приеду в октябре». Если в НХЛ не получится, он вернется после начала чемпионата»

Теги СКА НХЛ КХЛ Никита Гусев Александр Черных Динамо Хоккей

Агент Никиты Гусева поделился мыслями о будущем хоккеиста.

– Много говорится, что Никита Гусев может продолжить карьеру в московском «Динамо».

– Никита должен решить еще бытовые вопросы, взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и в НХЛ.

Когда он нам озвучит свое решение, тогда будем разговаривать с клубами. Приоритетами для него всегда были Питер и Москва.

Будем смотреть, в каких командах останутся места на тот момент.

– Ходит легенда, что Гусев не хочет проходить предсезонку в КХЛ, поэтому не торопится с подписанием контракта.

– Со стороны Гусева такого не было: «Я приеду в октябре».

Если он примет решение уехать за океан, то в любом случае это будет поздний контракт. И если в НХЛ что-то не получится, он вернется уже после начала чемпионата.

Поэтому начать предсезонку будет невозможно. Так что вначале Никите надо определиться, где он хочет продолжить карьеру, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

13 комментариев

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Иван Шитик
Ответ Melnikov1968
У Никиты хорошо голова работает, но чего-то не хватает, каких-то деталей. Немного физики, партнёров понимающих, терпеливого тренера.
если он снова в НХЛ едет, то не так хорошо работает
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TimGI86
Ответ Melnikov1968
У Никиты хорошо голова работает, но чего-то не хватает, каких-то деталей. Немного физики, партнёров понимающих, терпеливого тренера.
Он для своих габаритов слишком медленный и слабый, его аналоги по габаритам: Маршанд, Капризов, Панарин, Кейн, Кучеров, Годро либо намного быстрей, либо сильней в борьбе
+9
-1
+8
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Марк Марк
30 летний негабаритный игровичок тихоход , вторая попытка .. объективно шансов увы немного
+5
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Melnikov1968
У Никиты хорошо голова работает, но чего-то не хватает, каких-то деталей. Немного физики, партнёров понимающих, терпеливого тренера.
+4
-2
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Cbj Fan
Ответ Марк Марк
Ну ты топов в пример взял.. сча в плове вполне себе норм пылят- Дадон, Доми, Ломберг.. тож не атланты- однако давно в обойме..
Это парни, которые будут хотя бы жилы рвать.
+2
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Cbj Fan
Очень бы хотела видеть команду, которая подпишет игрока у которого проблемы с катанием и борьбой. Только если бы ГМ был под тяжёлыми наркотиками.
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Сергей Югай
Давно Пора понять и Гусеву и его агенту что НХЛ Гусев не тянет, его потолок возможностей это кхл, НХЛ не для него , у него нет для этого ни мастерства ни физики, поехав туда он там никому не нужен, может сыграет в студенческой лиге.
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цэсемьэр
Ответ Melnikov1968
У Никиты хорошо голова работает, но чего-то не хватает, каких-то деталей. Немного физики, партнёров понимающих, терпеливого тренера.
характера у него нет, мягкий.
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Алексей Тарлыков
Получается только подтвердил
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Pawel Ignatyev
И рыбку съесть и на......
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Марк Марк
Ответ TimGI86
Он для своих габаритов слишком медленный и слабый, его аналоги по габаритам: Маршанд, Капризов, Панарин, Кейн, Кучеров, Годро либо намного быстрей, либо сильней в борьбе
Ну ты топов в пример взял.. сча в плове вполне себе норм пылят- Дадон, Доми, Ломберг.. тож не атланты- однако давно в обойме..
0
0
0
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Сергей Югай
Ответ TimGI86
Он для своих габаритов слишком медленный и слабый, его аналоги по габаритам: Маршанд, Капризов, Панарин, Кейн, Кучеров, Годро либо намного быстрей, либо сильней в борьбе
И то и другое, они намного и сильнее и быстрее !
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