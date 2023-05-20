Агент Гусева о нежелании игрока проходить предсезонку в КХЛ: «Не было такого: «Я приеду в октябре». Если в НХЛ не получится, он вернется после начала чемпионата»

Агент Никиты Гусева поделился мыслями о будущем хоккеиста.

– Много говорится, что может продолжить карьеру в московском « ».

– Никита должен решить еще бытовые вопросы, взвесить все за и против насчет игры в и в .

Когда он нам озвучит свое решение, тогда будем разговаривать с клубами. Приоритетами для него всегда были Питер и Москва.

Будем смотреть, в каких командах останутся места на тот момент.

– Ходит легенда, что Гусев не хочет проходить предсезонку в КХЛ, поэтому не торопится с подписанием контракта.

– Со стороны Гусева такого не было: «Я приеду в октябре».

Если он примет решение уехать за океан, то в любом случае это будет поздний контракт. И если в НХЛ что-то не получится, он вернется уже после начала чемпионата.

Поэтому начать предсезонку будет невозможно. Так что вначале Никите надо определиться, где он хочет продолжить карьеру, – сказал представитель хоккеиста .