Гусев близок к переходу в московское «Динамо»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев, вероятно, переходит в московское «Динамо».

Нападающий с большой долей вероятности подпишет контракт с «Динамо», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Никита Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля и находится в статусе неограниченно свободно агента.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии плей-офф против ЦСКА. Говорилось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

8 комментариев

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Андрей Королёнок
Это будет одно из самых разумных решений нашего руководства.
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Сергей Омиго
Так можно и кубку подобраться,молодцы,чем хуже ска,тем лиге веселее
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Игорь Соловьёв
Нам бы ещё одного забивного нападающего и планы можно строить
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Maximich
Видимо устал от кукловода, решил обстановку сменить.
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Фетисов и голубая тряпочка или Выборы, конечно, ни при чём
Приятная новость! Надеюсь, что все сложится удачно
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Faroe
Это лентяй похлеще Шипачева!….зачем он нужен?!….видимо чтобы диктовать свои условия!….по другому он играть не может и не будет!…..очень хочется чтоб в первую очередь убрали ген.менеджера Сопина….видно что человек сам не понимает чем он занимается!!!
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