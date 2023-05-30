Гусев близок к переходу в московское «Динамо»

Никита Гусев, вероятно, переходит в московское «Динамо».

Нападающий с большой долей вероятности подпишет контракт с « », об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

расторг соглашение со СКА в конце апреля и находится в статусе неограниченно свободно агента.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии плей-офф против ЦСКА. Говорилось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.