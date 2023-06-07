Гавриков продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года и 11,75 млн долларов
Владислав Гавриков подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».
Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Срок соглашения рассчитан на 2 года.
По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, зарплата составит 11,75 млн долларов (5,875 млн долларов в год в среднем).
Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.
Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ. В 6 играх плей-офф защитник добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5».
Думаю, Гаврикову дали бы контракт на 5-6 лет за чуть меньшие деньги. Странно, что его сторона не пошла на это.