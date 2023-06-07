Гавриков продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года и 11,75 млн долларов

Владислав Гавриков подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Об этом сообщил агент игрока . Срок соглашения рассчитан на 2 года.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, зарплата составит 11,75 млн долларов (5,875 млн долларов в год в среднем).

Россиянин перешел в « » по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате . В 6 играх плей-офф защитник добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5».