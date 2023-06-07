Гавриков продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года и 11,75 млн долларов

Теги Лос-Анджелес НХЛ Пьер ЛеБрюн Владислав Гавриков Дэн Мильштейн Хоккей

Владислав Гавриков подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Срок соглашения рассчитан на 2 года.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, зарплата составит 11,75 млн долларов (5,875 млн долларов в год в среднем).

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ. В 6 играх плей-офф защитник добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5». 

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12 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Garikus89
Это очень хорошо по деньгам для самого Гаврикова, плюс защита от обменов и прочей лабуды, но и очень самонадеянно, потому что через два года ему будет почти 30, и если вдруг что-то пойдет не так, то вместо последнего большого контракта он так и будет по годичным гонять)
Один шведский товарищ так подписался с Анахаймом на год. Теперь получит в лучшем случае шиш с маслом.

Думаю, Гаврикову дали бы контракт на 5-6 лет за чуть меньшие деньги. Странно, что его сторона не пошла на это.
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+6
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Garikus89
Это очень хорошо по деньгам для самого Гаврикова, плюс защита от обменов и прочей лабуды, но и очень самонадеянно, потому что через два года ему будет почти 30, и если вдруг что-то пойдет не так, то вместо последнего большого контракта он так и будет по годичным гонять)
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bailen
Мильштейн конечно очень смешной агент. Кто бы что не говорил, но ЛА далеко не контендер в ближайшие годы. 2 года, в праймовом возрасте и кондициях, даже на 5,9 - это кража! Может произойти все, что угодно! Игра не пойти, конфликт с тренером, банально травма. Через 2 года на понижение и в кхл. Гавриков ничем не подстрахован. Браво Мильштейн
+3
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Crenk
Ответ Garikus89
Это очень хорошо по деньгам для самого Гаврикова, плюс защита от обменов и прочей лабуды, но и очень самонадеянно, потому что через два года ему будет почти 30, и если вдруг что-то пойдет не так, то вместо последнего большого контракта он так и будет по годичным гонять)
Как же раньше только в 31 год становились НСА и заключали серьезные соглашения ?
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5kywn5cddd
Я думал будет длинный контракт! Очень рискованно со стороны Влада!
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oberkorn
Мильштейн опять налажал.
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pztpzhmx66
Очень мало (((кража реально (
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Strannix
Не понимаю я его
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Максим
Я так понимаю тут сидят умнейшие люди, стратеги, профессионалы своего дела, крутейшие агенты. Гаврикову успехов и через два года покинуть ЛА и заключить отличный длительный контракт с претендентом на чашку.
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Crenk
Ответ Иван Павлов
Один шведский товарищ так подписался с Анахаймом на год. Теперь получит в лучшем случае шиш с маслом. Думаю, Гаврикову дали бы контракт на 5-6 лет за чуть меньшие деньги. Странно, что его сторона не пошла на это.
У Гаврикова всегда есть КХЛ прозапас поэтому не рискует сильно
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Иван Павлов
Ответ Crenk
Как же раньше только в 31 год становились НСА и заключали серьезные соглашения ?
Потому что когда в НХЛ в 31 год становились НСА, ещё не было потолка зарплат.
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bailen
Ответ Garikus89
Это очень хорошо по деньгам для самого Гаврикова, плюс защита от обменов и прочей лабуды, но и очень самонадеянно, потому что через два года ему будет почти 30, и если вдруг что-то пойдет не так, то вместо последнего большого контракта он так и будет по годичным гонять)
Мильштейн, угомонись, ты обделався!
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