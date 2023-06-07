«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов. Такой срок запросили игрок и Мильштейн
«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов.
Как сообщает Mayor’s Manor, «Кингс» договорились с российским защитником о подписании нового контракта.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн отмечает, что такой срок запросила сторона игрока. Его интересы представляет агент Дэн Мильштейн.
Срок действующего договора 27-летнего игрока со средней зарплатой 2,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.
Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.
Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ. В 6 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5».
Тут ещё может быть, что они думают (Гавриков и агент), что через несколько лет потолок будет намного выше, и контракты по деньгам станут больше. К примеру через два года уже на 7 млн может быть подпишется, если будет стабильно держать уровень.