«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов. Такой срок запросили игрок и Мильштейн

«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов.

Как сообщает Mayor’s Manor, «Кингс» договорились с российским защитником о подписании нового контракта.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн отмечает, что такой срок запросила сторона игрока. Его интересы представляет агент .

Срок действующего договора 27-летнего игрока со средней зарплатой 2,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Россиянин перешел в « » по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате . В 6 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5».