«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов. Такой срок запросили игрок и Мильштейн

Теги Лос-Анджелес НХЛ Пьер ЛеБрюн Владислав Гавриков Дэн Мильштейн деньги Хоккей

«Лос-Анджелес» подпишет с Гавриковым контракт на 2 года с кэпхитом около 5,8 млн долларов.

Как сообщает Mayor’s Manor, «Кингс» договорились с российским защитником о подписании нового контракта. 

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн отмечает, что такой срок запросила сторона игрока. Его интересы представляет агент Дэн Мильштейн

Срок действующего договора 27-летнего игрока со средней зарплатой 2,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ. В 6 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+5». 

11 комментариев

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Bashibuzuck
Успехов✊✊✊
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Тагир Аминов
Странно. Зачем просить мост 2*5,8 когда можно было бы подписаться на те же деньги, но на 8 лет.
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Алексей Синяков
а почему 2 года всего? Сомневаются в прогрессе Кингс?
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Fjordy
Ответ Тагир Аминов
Странно. Зачем просить мост 2*5,8 когда можно было бы подписаться на те же деньги, но на 8 лет.
Не уверен, что на 8 лет выписали бы. В основном я видел предположения 5 млн на 5 лет, как и у того же Грэйвса. Вообще конечно странный контракт, возможно Гавриков рассчитывает через два года подписать более жирный контракт на 5-6 лет, по сути, последний контракт, но всегда есть риск регресса или травмы.

Тут ещё может быть, что они думают (Гавриков и агент), что через несколько лет потолок будет намного выше, и контракты по деньгам станут больше. К примеру через два года уже на 7 млн может быть подпишется, если будет стабильно держать уровень.
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Red.Wings
С каких пор клуб тупо подписывает контракт на условиях игрока?
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Амфитрион
Мостик скорее в пользу клуба. Получается убирают для себя риски длинного контракта, если что-то с Гавриковым не получится.
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Красно-Белый
Гавр сделал Блейку и всему ЛА роскошный подарок, теперь короли спокойно могут побороться за Гибсона/Хеллибака и вперёд за чашкой
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1983kashey
Неужели хочет иметь возможность просить обмен на следующем дед лайне, если Короли не будут попадать в плей-офф?
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Safkzn
крайне тупо)
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Misson
Ответ Тагир Аминов
Странно. Зачем просить мост 2*5,8 когда можно было бы подписаться на те же деньги, но на 8 лет.
Видимо хочет иметь свободные руки, посмотреть, что будет происходить в лиге в течении 2 лет. А через 2 года в лиге произойдут кардинальные перемены в плане баланса сил. Такие заслуженные команды как Вашингтон, Питтсбург уйдут в перестройку, чемпионское окно Тампы и Бостона тоже закроется, наверняка серьезные изменения будут происходить в Торонто. Возможно также, что Гавриков не уверен в том, что сами ЛАК будут сильной командой в эти два года.
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Евгений - 79
Ответ Red.Wings
С каких пор клуб тупо подписывает контракт на условиях игрока?
Очевидно, что клуб устроило то что попросил игрок. Короткий контракт - мост. Вообще неплохо для клуба.
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