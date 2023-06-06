«Лос-Анджелес» хочет продлить контракт с Гавриковым. Для этого Уолкера и Петерсена отправили в «Филадельфию», освободив место в платежке

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

«Лос-Анджелес» сделал шаг к продлению контракта с Владиславом Гавриковым.

Ранее стало известно о трехсторонней сделке, в которой «Кингс» обменяли защитника Шона Уолкера (кэпхит 2,65 млн) и вратаря Кэла Петерсена (5 млн) в «Филадельфию».

Калифорнийский клуб возьмет на себя 30 процентов контракта Ивана Проворова, который перешел в «Коламбус».

«Лос-Анджелес» намерен подписать новый контракт с защитником Владиславом Гавриковым, получив после обмена дополнительное место в своей платежной ведомости.

Действующий договор Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

7 комментариев

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Konstantin PaZITIFFF
Владислав, хорошо впиисался. Мудрое решение ЛА. 👍
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Белый офицер
Как раз на зп Питерсена и подпишут.
+4
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Nikolas Polosukhin
Роб Блэйк - красава!!!
+2
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Crenk
Гавриков крайне неплохо вписался в ЛА
+1
0
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5kywn5cddd
Ответ Niyaz niyaz
Читая заголовок,можно подумать что Филадельфия это фарм клуб ЛА
Они получат 1 и 2 раунд пики от Коламбуса! Не нужно скоропалительных выводов)
+1
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+1
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Niyaz niyaz
Ответ 5kywn5cddd
Они получат 1 и 2 раунд пики от Коламбуса! Не нужно скоропалительных выводов)
Я в курсе что обменяли,просто в заголовке написано "отправили" а не "обменяли" Людей которые не в теме это может сбить с толку
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