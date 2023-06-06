«Лос-Анджелес» хочет продлить контракт с Гавриковым. Для этого Уолкера и Петерсена отправили в «Филадельфию», освободив место в платежке
«Лос-Анджелес» сделал шаг к продлению контракта с Владиславом Гавриковым.
Ранее стало известно о трехсторонней сделке, в которой «Кингс» обменяли защитника Шона Уолкера (кэпхит 2,65 млн) и вратаря Кэла Петерсена (5 млн) в «Филадельфию».
Калифорнийский клуб возьмет на себя 30 процентов контракта Ивана Проворова, который перешел в «Коламбус».
«Лос-Анджелес» намерен подписать новый контракт с защитником Владиславом Гавриковым, получив после обмена дополнительное место в своей платежной ведомости.
Действующий договор Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.
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