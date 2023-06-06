«Лос-Анджелес» хочет продлить контракт с Гавриковым. Для этого Уолкера и Петерсена отправили в «Филадельфию», освободив место в платежке

«Лос-Анджелес» сделал шаг к продлению контракта с Владиславом Гавриковым.

Ранее стало известно о трехсторонней сделке, в которой «Кингс» обменяли защитника Шона Уолкера (кэпхит 2,65 млн) и вратаря Кэла Петерсена (5 млн) в «Филадельфию».

Калифорнийский клуб возьмет на себя 30 процентов контракта Ивана Проворова, который перешел в «Коламбус».

« » намерен подписать новый контракт с защитником , получив после обмена дополнительное место в своей платежной ведомости.

Действующий договор Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.