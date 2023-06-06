«Лос-Анджелес» и Гавриков обсуждают 3-летний контракт

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

«Лос-Анджелес» и Владислав Гавриков ведут переговоры о новом контракте.

Отмечается, что стороны обсуждают продление соглашения на три года.

Ранее калифорнийский клуб освободил место в своей платежной ведомости, обменяв Шона Уолкера и Кэла Петерсена в «Филадельфию».

Действующий договор Владислава Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

Владислав набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ.

2 комментария

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Febanacci-88
5 на 5 было бы оптимально.
Но раз 3 года, то видимо обсуждается 3 года по 5,5-6 млн

Без понятия, конечно, как там переговоры проходят, но, если бы у меня стоял вопрос о подписания контракта, то, я бы сделал скидку в пользу продолжительности контракта. Грубо говоря, подписал бы 4-4,5 млн на 7-8 лет. Пожить в Л-А, зарабатывая пару миллионов (после уплаты всех налогов), это отличная история
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5kywn5cddd
Меньше 6 миллионов не предлагать!
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