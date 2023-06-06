«Лос-Анджелес» и Гавриков обсуждают 3-летний контракт

«Лос-Анджелес» и Владислав Гавриков ведут переговоры о новом контракте.

Отмечается, что стороны обсуждают продление соглашения на три года.

Ранее калифорнийский клуб освободил место в своей платежной ведомости, обменяв Шона Уолкера и Кэла Петерсена в «Филадельфию».

Действующий договор с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Россиянин перешел в « » по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

Владислав набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате .