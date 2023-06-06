Гимаев-младший о Кубке Стэнли: «Не скажу, что Бобровский проваливается, но не творит чудеса. «Флорида» сможет пройти «Вегас», если Сергей будет творить чудеса»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Сергей Гимаев-младший Вегас Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался о серии между «Вегасом» и «Флоридой».

«Голден Найтс» ведут со счетом 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Судя по тому, как «Вегас» провел эти две игры, все в их руках. «Флорида» переезжает домой, думаю, что домашние трибуны поддержат команду.

Команда не просто так в финал вышла. Ребята понимают, что терять им уже нечего, и поэтому они в этой игре отдадут все.

Если Гудас не будет играть, его отсутствие станет очередной дыркой.

Да и Бобровский вряд ли счастлив от своей игры. Не скажу, что Сергей проваливается, но он не творит чудеса.

«Флорида» сможет пройти «Вегас» только если он будет творить чудеса, а полевые игроки перестанут совершать грубые ошибки.

Уверен в том, что не будет счета 4-0. Да, «Флорида» проиграла в последнем матче со счетом 2:7, но сколько было случаев, когда команды выигрывали после таких крупных поражений?» – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

1 комментарий

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Crenk
Есть ощущение что выпал немного из ритма Бобровский за 10 дневный простой
Хотя и Вегас бесспорно разнообразнее действует в атаке по сравнению с Ураганами
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