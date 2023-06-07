Генменеджер «Филадельфии» назвал обмен Ивана Проворова непростым решением.

«Флайерс» обменяли игрока в « » в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса».

Пенсильванцы в итоге получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Непростое решение. Нужно расстаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл.

Пока рано говорить о том, будут ли еще обмены. Мы готовы, если посчитаем, что нам это необходимо. Мы открыты для любых решений.

был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить.

Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это ключевой элемент сделки. Кроме того, теперь появляется шанс у наших молодых защитников», – сказал .