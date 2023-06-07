Генменеджер «Флайерс» об обмене Проворова: «Непростое решение, Иван был нашим воином. Пик 1-го раунда – ключевой элемент сделки»
Генменеджер «Филадельфии» назвал обмен Ивана Проворова непростым решением.
«Флайерс» обменяли игрока в «Коламбус» в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса».
Пенсильванцы в итоге получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.
«Непростое решение. Нужно расстаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл.
Пока рано говорить о том, будут ли еще обмены. Мы готовы, если посчитаем, что нам это необходимо. Мы открыты для любых решений.
Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить.
Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это ключевой элемент сделки. Кроме того, теперь появляется шанс у наших молодых защитников», – сказал Даниэль Бриэр.
Успехов ему на новом месте!
Филадельфия похоже собралась в поход за Селебрини.
Ушел из команды, где потерял место в РР, где перспективы на выход на уровень команды ПО крайне туманны, а точнее никакие. Посмотрите на их защиту, какие там перспективы? Бороться за первый раунд, не больше.
Что у него будет в Коламбусе?
1 Молодая команда, которая выбрала 5 игроков в первом раунде на последних двух драфтах и будет выбирать третей на очень мощном драфте 2023.
2 Молодые Джонсон, Марченко, Бьорк уже в обойме, талантливые Силинджер и Чинахов должны в нее вернуться и прогрессировать.
3 В команде есть 2 ТОРовых игрока на контрактах (пусть Лайне и с натяжкой).
4 Если Бьорк и Бланкенбург не покажут выдающегося прогресса в РР, Иван будет первым защитником какое-то время (уж очень много молодых талантливых защитников для одной команды, которые должны прогрессировать).
В общем, все у него отлично.
Учитывая, что Гавриков ушел бы и так, как и Корписало, они по факту за защитника первой пары отдали пик второго раунда, ещё и условный, ещё и пристроили 2 ляма его зп. Снимаю шляпу)