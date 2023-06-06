Генменеджер «Коламбуса»: «Проворов все еще молодой игрок, его лучшие сезоны впереди. Он незамедлительно усилит нашу оборону»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен Иван Проворов Хоккей

Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход Ивана Проворова в «Коламбус».

Российский хоккеист перешел в «Блю Джекетс» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняли участие «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».

«Нашим приоритетом было усиление оборонительной линии.

Иван – это признанный защитник с левым хватом, который по-прежнему является молодым игроком и у которого лучшие сезоны еще впереди.

Он незамедлительно усилит нашу оборонительную группу игроков.

Это выносливый хоккеист, обладающий высоким уровнем мастерства. Он хорошо катается и является прекрасным распасовщиком с очень метким броском.

Он может эффективно играть как в защите, так в атаке», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

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6 комментариев

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5kywn5cddd
Ярмо ты красавчик! Буду симпатизировать Коламбусу!
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5kywn5cddd
Проворов-Веренски
Пик-Боквист
Бин-Гудбрансон
+1
-1
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rjrjy
Интересно, какие у них планы на проспектов, которых они набрали на двух предыдущих драфтах. Веренски и Проворов могут долго играть, а за ними есть Иржичек, Свозил, Матейчук и Княжко, которые как-то не похожи на домоседов для третьей пары и рискуют по очереди дорасти до НХЛ в ближайшие пару лет. Плюс у них ещё Боквист с Бином в качестве конкурентов будут.
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Сергей Орлов
Ответ Stillinger
Получили за Гаврикова и Корписало пик первого раунда, и потом этот же пик отдали за Проворова. По итогу странный мув от Жакетов. Особенно, если Проворов так и останется на нынешнем уровне.
И нынешний-то его уровень весьма невысок.
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bold
Ответ rjrjy
Интересно, какие у них планы на проспектов, которых они набрали на двух предыдущих драфтах. Веренски и Проворов могут долго играть, а за ними есть Иржичек, Свозил, Матейчук и Княжко, которые как-то не похожи на домоседов для третьей пары и рискуют по очереди дорасти до НХЛ в ближайшие пару лет. Плюс у них ещё Боквист с Бином в качестве конкурентов будут.
Самые серьезные , защита у колхозников будет топ … ну конечно на бумаге
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