Генменеджер «Коламбуса»: «Проворов все еще молодой игрок, его лучшие сезоны впереди. Он незамедлительно усилит нашу оборону»

Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход Ивана Проворова в «Коламбус».

Российский хоккеист перешел в «Блю Джекетс» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняли участие « » и «Лос-Анджелес».

«Нашим приоритетом было усиление оборонительной линии.

– это признанный защитник с левым хватом, который по-прежнему является молодым игроком и у которого лучшие сезоны еще впереди.

Он незамедлительно усилит нашу оборонительную группу игроков.

Это выносливый хоккеист, обладающий высоким уровнем мастерства. Он хорошо катается и является прекрасным распасовщиком с очень метким броском.

Он может эффективно играть как в защите, так в атаке», – сказал генеральный менеджер « » Ярмо Кекяляйнен.