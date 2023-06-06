Генменеджер «Коламбуса»: «Проворов все еще молодой игрок, его лучшие сезоны впереди. Он незамедлительно усилит нашу оборону»
Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход Ивана Проворова в «Коламбус».
Российский хоккеист перешел в «Блю Джекетс» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняли участие «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».
«Нашим приоритетом было усиление оборонительной линии.
Иван – это признанный защитник с левым хватом, который по-прежнему является молодым игроком и у которого лучшие сезоны еще впереди.
Он незамедлительно усилит нашу оборонительную группу игроков.
Это выносливый хоккеист, обладающий высоким уровнем мастерства. Он хорошо катается и является прекрасным распасовщиком с очень метким броском.
Он может эффективно играть как в защите, так в атаке», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
Пик-Боквист
Бин-Гудбрансон