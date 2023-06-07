«Нефтехимик» предлагал Анселю Галимову новый контракт. Он решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами

Теги Нефтехимик Спартак возможные переходы КХЛ Ансель Галимов ТАСС Хоккей

Ансель Галимов решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» подпишет с Галимовым контракт на 2 года.

«У него 30 апреля закончился однолетний контракт. Мы ему сделали предложение, но он сделал свой выбор в пользу клуба в Москве, где у него живет семья. Ему там удобней жить, работать и играть», – рассказали ТАСС в нижнекамском клубе.

«Спартак» подпишет контракт с Анселем Галимовым на 2 года («Матч ТВ»)

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1 комментарий

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ftw2002@yandex.ru
Не хочет жена в Нижнекамске жить, только в Москве.
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