«Нефтехимик» предлагал Анселю Галимову новый контракт. Он решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами

Ансель Галимов решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик». Ранее появилась информация о том, что «Спартак» подпишет с Галимовым контракт на 2 года.

«У него 30 апреля закончился однолетний контракт. Мы ему сделали предложение, но он сделал свой выбор в пользу клуба в Москве, где у него живет семья. Ему там удобней жить, работать и играть», – рассказали ТАСС в нижнекамском клубе.

«Спартак» подпишет контракт с Анселем Галимовым на 2 года («Матч ТВ»)