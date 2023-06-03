Евгений Митякин: «Кормье хорошо играл, но не считаю, что в КХЛ он был лучшим на вбрасываниях. Есть более универсальные центры на точке»

Евгений Митякин высказался о лучших центрфорвардах КХЛ.

– Кто лучший центр в КХЛ? Естественно, после тебя.

– Если не брать центров нашей команды, то мне очень нравится Эрик О′Делл. Он сбалансированный, двухсторонний центральный нападающий.

Нельзя сбрасывать со счетов и . Да, может он и не такой быстрый, и не силовой форвард, но он очень развит интеллектуально в плане хоккея. У него отличное мышление, за его игрой приятно наблюдать. Также мне нравится , а еще отмечу Корбена Найта.

– покинул нашу лигу, станет на точке чуть легче?

– Да, он хорошо играл, но не считаю, что в КХЛ он был лучшим на вбрасываниях. Заметьте, он играет сугубо с левой стороны с точки вбрасывания для себя. В лиге есть более универсальные центры на точке. Снова отмечу О′Делла. Считаю, что именно он самый сильный центрфорвард в на вбрасываниях и это несмотря на то, что по статистике Найт самый сильный.

Если говорить о российских центральных нападающих, то на точке очень сильно играет Сергей Андронов из «Локомотива». Вспомню того же Кадейкина, а также Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». Вот с ними сложно играть на точке.

Вообще, центры-легионеры на вбрасываниях играют гораздо сильнее российских центральных, но в последнее время заметно выравнивание соотношения сил, – сказал нападающий «Нефтехимика» Митякин.