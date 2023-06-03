Евгений Митякин: «Кормье хорошо играл, но не считаю, что в КХЛ он был лучшим на вбрасываниях. Есть более универсальные центры на точке»

Теги Нефтехимик Сергей Андронов КХЛ Вадим Шипачев Эрик О′Делл Патрис Кормье Александр Кадейкин Корбан Найт Алексей Бывальцев Евгений Митякин Хоккей

Евгений Митякин высказался о лучших центрфорвардах КХЛ.

– Кто лучший центр в КХЛ? Естественно, после тебя.

– Если не брать центров нашей команды, то мне очень нравится Эрик О′Делл. Он сбалансированный, двухсторонний центральный нападающий.

Нельзя сбрасывать со счетов и Вадима Шипачева. Да, может он и не такой быстрый, и не силовой форвард, но он очень развит интеллектуально в плане хоккея. У него отличное мышление, за его игрой приятно наблюдать. Также мне нравится Александр Кадейкин, а еще отмечу Корбена Найта. 

Патрис Кормье покинул нашу лигу, станет на точке чуть легче?

– Да, он хорошо играл, но не считаю, что в КХЛ он был лучшим на вбрасываниях. Заметьте, он играет сугубо с левой стороны с точки вбрасывания для себя. В лиге есть более универсальные центры на точке. Снова отмечу О′Делла. Считаю, что именно он самый сильный центрфорвард в КХЛ на вбрасываниях и это несмотря на то, что по статистике Найт самый сильный.

Если говорить о российских центральных нападающих, то на точке очень сильно играет Сергей Андронов из «Локомотива». Вспомню того же Кадейкина, а также Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». Вот с ними сложно играть на точке.   

Вообще, центры-легионеры на вбрасываниях играют гораздо сильнее российских центральных, но в последнее время заметно выравнивание соотношения сил, – сказал нападающий «Нефтехимика» Митякин.

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