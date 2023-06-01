Пулккинен стал автором самого сильного броска сезона-2022/2023 в КХЛ – 169,0 км/час
Названы хоккеисты с самым сильным броском в Фонбет Чемпионате КХЛ сезона-2022/2023.
Звание автора самого сильного броска сезона-2022/2023 у Теему Пулккинена из «Трактора» -169 километров в час. У Дмитрия Овчинникова из «Сибири» получилось на 1,1 км/ч медленнее.
Сильнейший бросок среди нападающих (км/ч):
1. Теему Пулккинен («Трактор») – 169,0
2. Дмитрий Овчинников («Сибирь») – 167,9
3. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 167,3
Сильнейший бросок среди защитников (км/ч):
1. Александр Никишин (СКА) – 167,9
2. Максим Гончаров («Нефтехимик») – 167,8
3. Евгений Лисовец («Адмирал») – 165,7
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