Пулккинен стал автором самого сильного броска сезона-2022/2023 в КХЛ – 169,0 км/час

Названы хоккеисты с самым сильным броском в Фонбет Чемпионате КХЛ сезона-2022/2023.

Звание автора самого сильного броска сезона-2022/2023 у из « » -169 километров в час. У Дмитрия Овчинникова из « » получилось на 1,1 км/ч медленнее.

Сильнейший бросок среди нападающих (км/ч):

1. Теему Пулккинен («Трактор») – 169,0

2. («Сибирь») – 167,9

3. (ЦСКА) – 167,3

Сильнейший бросок среди защитников (км/ч):

1. Александр Никишин (СКА) – 167,9

2. Максим Гончаров («Нефтехимик») – 167,8

3. Евгений Лисовец («Адмирал») – 165,7