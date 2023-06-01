Пулккинен стал автором самого сильного броска сезона-2022/2023 в КХЛ – 169,0 км/час

Теги Сибирь ЦСКА Нефтехимик СКА Трактор рейтинги Максим Гончаров КХЛ Теему Пулккинен Адмирал Евгений Лисовец Андрей Светлаков Александр Никишин Дмитрий Овчинников Хоккей

Названы хоккеисты с самым сильным броском в Фонбет Чемпионате КХЛ сезона-2022/2023.

Звание автора самого сильного броска сезона-2022/2023 у Теему Пулккинена из «Трактора» -169 километров в час. У Дмитрия Овчинникова из «Сибири» получилось на 1,1 км/ч медленнее. 

Сильнейший бросок среди нападающих (км/ч):

1. Теему Пулккинен («Трактор») – 169,0

2. Дмитрий Овчинников («Сибирь») – 167,9

3. Андрей Светлаков (ЦСКА) – 167,3

Сильнейший бросок среди защитников (км/ч):

1. Александр Никишин (СКА) – 167,9

2. Максим Гончаров («Нефтехимик») – 167,8

3. Евгений Лисовец («Адмирал») – 165,7

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