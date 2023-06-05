Форвард «Нефтехимика» Митякин о 68 матчах в регулярке: «Лучше играть, чем тренироваться. Постоянно быть в игровом ритме – это круто»

Теги Нефтехимик КХЛ календарь Евгений Митякин Хоккей

Евгений Митякин оценил увеличение числа игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Прошедший сезон получился рекордным по количеству игр – 68. Насколько это оказалось сложным для тебя, или, наоборот, такой насыщенный темп чемпионата предпочтительнее?

– Мне очень понравилось, что прошедший чемпионат был насыщенный, с большим количеством игр. Теперь знаю, как лучше подготовиться к такому сезону. Любой хоккеист вам скажет, что лучше играть, чем тренироваться.

Когда много матчей, то интереснее и для болельщиков, и для самих игроков. Постоянно быть в игровом ритме – это очень круто. Получаешь кайф от этого, – сказал форвард «Нефтехимика».

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