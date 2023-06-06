Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз в истории. Лидирующие команды выиграли 48 серий
Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед – в 54-й раз в истории, у лидеров 48 побед.
«Вегас» разгромил «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).
Счет 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз. В прошлых 53 сериях лидирующие команды одержали 48 побед (90,6%).
Было всего 5 случаев, когда командам удалось выиграть Кубок Стэнли при формате серии до 4 побед, уступая в финале со счетом 0-2.
Это сделали «Торонто» (1942 год, 4-3 после 0-2 и 0-3 в серии с «Детройтом»), «Монреаль» (1966, 4-2 после 0-2 в серии с «Детройтом»; 1971, 4-3 после 0-2 в серии с «Чикаго»), «Питтсбург» (2009, 4-3 после 0-2 в серии с «Детройтом») и «Бостон» (2011, 4-3 после 0-2 в серии с «Ванкувером»).
Правда уже 23+ года такой счет не повторялся, так и "Флорида" в финал не выходила. 😉