Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз в истории. Лидирующие команды выиграли 48 серий

Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед – в 54-й раз в истории, у лидеров 48 побед.

« » разгромил «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

Счет 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз. В прошлых 53 сериях лидирующие команды одержали 48 побед (90,6%).

Было всего 5 случаев, когда командам удалось выиграть при формате серии до 4 побед, уступая в финале со счетом 0-2.

Это сделали «Торонто» (1942 год, 4-3 после 0-2 и 0-3 в серии с «Детройтом»), «Монреаль» (1966, 4-2 после 0-2 в серии с «Детройтом»; 1971, 4-3 после 0-2 в серии с «Чикаго»), «Питтсбург» (2009, 4-3 после 0-2 в серии с «Детройтом») и «Бостон» (2011, 4-3 после 0-2 в серии с «Ванкувером»).