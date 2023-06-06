Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз в истории. Лидирующие команды выиграли 48 серий

Теги Питтсбург Монреаль Торонто Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

Счет 2-0 в финале Кубка Стэнли до 4 побед – в 54-й раз в истории, у лидеров 48 побед.

«Вегас» разгромил «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0). 

Счет 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли до 4 побед зафиксирован в 54-й раз. В прошлых 53 сериях лидирующие команды одержали 48 побед (90,6%). 

Было всего 5 случаев, когда командам удалось выиграть Кубок Стэнли при формате серии до 4 побед, уступая в финале со счетом 0-2. 

Это сделали «Торонто» (1942 год, 4-3 после 0-2 и 0-3 в серии с «Детройтом»), «Монреаль» (1966, 4-2 после 0-2 в серии с «Детройтом»; 1971, 4-3 после 0-2 в серии с «Чикаго»), «Питтсбург» (2009, 4-3 после 0-2 в серии с «Детройтом») и «Бостон» (2011, 4-3 после 0-2 в серии с «Ванкувером»). 

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7 комментариев

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Ярослав Гордеев
Тут и без статистики всё понятно. Вегас на голову сильнее
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Амфитрион
Тут дело даже не в статистике, хотя для Пантер она печальная, а в том как проиграны первые два матча, особенно второй. Если Флорида каким-то образом и здесь выкрутится, это уже будет однозначное чудо, но этого не произойдет, увы.
+3
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evg-pro
Предпосылок пока не видно. В одни ворота..
+2
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Deathspell Omega
на самом деле, счет 4-0 для финала Кубка Стэнли не такая уж и редкость. Особенно в 1990-е годы, например. Во второй половине 1990-х четыре финала подряд (1995-98) завершились со счетом 4-0. Причем в одном из них как раз "Флорида" и проиграла "Колораде".
Правда уже 23+ года такой счет не повторялся, так и "Флорида" в финал не выходила. 😉
+2
0
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Real_v_dushe
Я ставил, конечно, на Вегас, но не думал, что они так легко размажут Флориду, отгрузив её 12 шайб в первых двух играх. В принципе то, что не залетело до этого пантерам, стало залетать в этих играх. Но тем не менее победы Вегаса абсолютно по делу, видно, что играют пока совершенно разного уровня команды.
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Danny Vigneault
бедный Детройт
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Костя Кот
если бы в борьбе проиграли первые 2 матча, то еще можно было бы надеяться, но с такой игрой и предпосылок нет.
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