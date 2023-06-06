148 минут штрафа у «Вегаса» и «Флориды» во 2-м матче – 2-й результат в истории финалов Кубка Стэнли

Теги судьи Монреаль Флорида Кубок Стэнли Калгари НХЛ Клод Лемье Вегас Джим Пеплински Мэттью Ткачак Хоккей

148 минут штрафа у «Вегаса» и «Флориды» во 2-м матче – 2-й результат в истории финалов.

«Голден Найтс» разгромили «Пантерс» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

Игроки хозяев набрали 64 минуты штрафа, гостей – 84. На льду несколько раз начинались массовые стычки. 

Судьи выписали в общей сложности 12 дисциплинарных штрафов по 10 минут, причем форвард «Флориды» Мэттью Ткачак был наказан дважды (всего у него 22 минуты). 

148 минут штрафа – второй показатель в истории для матчей финальных серий Кубка Стэнли.

Рекорд был установлен в 4-й игре финала 1986 года между «Монреалем» и «Калгари» (1:0, общий счет серии 4-1), когда команды суммарно набрали 176 минут штрафа (90 против 86).

Форвард «Канадиенс» Клод Лемье тогда получил 27 минут штрафа, форвард «Флэймс» Джим Пеплински – 25. При этом Лемье стал и автором единственной шайбы в матче. 

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1 комментарий

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bel01
Флорида в финале пока вообще никакая.
Даже не в результате дело. Почти никаких мыслей на льду, минимум комбинаций.
Вегас в 2 матчах выглядит командой другого класса.
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