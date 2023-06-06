148 минут штрафа у «Вегаса» и «Флориды» во 2-м матче – 2-й результат в истории финалов Кубка Стэнли
148 минут штрафа у «Вегаса» и «Флориды» во 2-м матче – 2-й результат в истории финалов.
«Голден Найтс» разгромили «Пантерс» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).
Игроки хозяев набрали 64 минуты штрафа, гостей – 84. На льду несколько раз начинались массовые стычки.
Судьи выписали в общей сложности 12 дисциплинарных штрафов по 10 минут, причем форвард «Флориды» Мэттью Ткачак был наказан дважды (всего у него 22 минуты).
148 минут штрафа – второй показатель в истории для матчей финальных серий Кубка Стэнли.
Рекорд был установлен в 4-й игре финала 1986 года между «Монреалем» и «Калгари» (1:0, общий счет серии 4-1), когда команды суммарно набрали 176 минут штрафа (90 против 86).
Форвард «Канадиенс» Клод Лемье тогда получил 27 минут штрафа, форвард «Флэймс» Джим Пеплински – 25. При этом Лемье стал и автором единственной шайбы в матче.
Даже не в результате дело. Почти никаких мыслей на льду, минимум комбинаций.
Вегас в 2 матчах выглядит командой другого класса.