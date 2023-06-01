Генменеджер «Динамо» о селекции: «Был бы счастлив, если бы у нас еще оказались двое нападающих и один защитник»

Алексей Сопин рассказал о комплектовании московского «Динамо» в межсезонье.

— По итогам всех завершенных на данный момент подписаний – где еще нужно усиливаться «Динамо»?

— Я был бы счастлив, если бы у нас еще оказались двое нападающих и один защитник.

— За счет чего удалось так оперативно сработать в первые дни после открытия трансферного окна?

— Это ежедневная работа, которая со стороны, может быть, не заметна. Мы постоянно смотрим за хоккеистами в течение сезона, уже в это время расставляем акценты, кто может нас усилить, кто может нам подойти по стилю.

А дальше смотрим, у кого когда заканчиваются контракты со своими клубами, чьи финансовые запросы можем потянуть, по кому можем договориться насчет обмена с его клубом. И когда открывается рынок, выходим с соответствующими предложениями.

Так было и сейчас. Пока на бумаге все хорошо. Посмотрим, как сработает. В принципе на данный момент взяли всех, кого хотели.

— Какова ситуация с ?

— Мы общались в начале мая с его агентом. Но перенесли дальнейший разговор на более поздний срок, поскольку Никита уехал в отпуск за границу. Он должен вернуться — наверное, после этого что-то станет ясно, – сказал генменеджер « ».