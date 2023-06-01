Генменеджер «Динамо» о селекции: «Был бы счастлив, если бы у нас еще оказались двое нападающих и один защитник»
Алексей Сопин рассказал о комплектовании московского «Динамо» в межсезонье.
— По итогам всех завершенных на данный момент подписаний – где еще нужно усиливаться «Динамо»?
— Я был бы счастлив, если бы у нас еще оказались двое нападающих и один защитник.
— За счет чего удалось так оперативно сработать в первые дни после открытия трансферного окна?
— Это ежедневная работа, которая со стороны, может быть, не заметна. Мы постоянно смотрим за хоккеистами в течение сезона, уже в это время расставляем акценты, кто может нас усилить, кто может нам подойти по стилю.
А дальше смотрим, у кого когда заканчиваются контракты со своими клубами, чьи финансовые запросы можем потянуть, по кому можем договориться насчет обмена с его клубом. И когда открывается рынок, выходим с соответствующими предложениями.
Так было и сейчас. Пока на бумаге все хорошо. Посмотрим, как сработает. В принципе на данный момент взяли всех, кого хотели.
— Какова ситуация с Гусевым?
— Мы общались в начале мая с его агентом. Но перенесли дальнейший разговор на более поздний срок, поскольку Никита уехал в отпуск за границу. Он должен вернуться — наверное, после этого что-то станет ясно, – сказал генменеджер «Динамо».
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