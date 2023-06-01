Александр Михайлов: «Может, Жафярову не подошел психологический климат в СКА. Дамир, Яшкин и Гусев – игроки достойные»

Теги СКА Никита Гусев Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Роман Ротенберг Хоккей

Александр Михайлов прокомментировал уход из СКА Никиты Гусева, Дмитрия Яшкина, Дамира Жафярова.

– Силком никого не удержишь. Ребята все хорошие. Может, надо было постараться их оставить. Роман Ротенберг, главный тренер, сообщил, что предложения по новым контрактам были сделаны, в частности, Яшкину. Не смогли удовлетворить его потребности.

Что тут можно сказать? С Гусевым, видимо, случился какой-то инцидент в ходе плей-офф. Из-за этого с ним расстались.

– Большие потери?

– Они сильные игроки, конечно. Но взяли тоже не слабых. Наверное, Толчинский, который пришел из «Авангарда», пока слабее Гусева. Может, наберет в СКА и будет больше пользы приносить.

Сейчас очень трудно судить, надо смотреть, как команда будет играть. Конечно, если Яшкин по итогам сезона получил приз самому ценному игроку и стал лучшим бомбардиром чемпионата, СКА пытался его сохранить. Я в этом не сомневаюсь. Но во всем есть пределы.

–  Жафяров не так ярко выглядел, как Яшкин и Гусев?

– Он то вспыхивал, то угасал. Играть хорошо он может. Видимо, надо создавать какие-то условия, еще что-то. Может, психологический климат, который был в СКА, Жафярову не подошел.

Бывает так, что хоккеист, потерявшийся в одной команде, переходит в другую и начинает там светить как яркая звезда. Все индивидуально. Повторюсь, все трое – Яшкин, Гусев, Жафяров – игроки достойные. Если бы они остались в СКА, было бы неплохо. Надеюсь, не будет худа без добра, – сказал бывший защитник СКА.

 

2 комментария

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Кеша
Кто -нибудь знает почему никто из ассистентов в СКА не дает интервью ? Боятся попасть в опалу . Им о хоккее есть много что сказать. Все специалисты высокого уровня. Скажешь не в попад с мнением Ротенберга и давай до свидания . Вот такая психологическая обстановка. Не сомневаюсь , что завтра или послезавтра после этого моего комментария пару заранее написанных слов скажет Зубов или Лещев . В СКА говорить может , только, один человек .
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Жесткий Костас
Пива много пьют
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