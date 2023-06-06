Черчесов о премьере Венгрии Орбане: «Он все делает не только для футбола, но и для всего спорта. Хоккея, в частности»
Станислав Черчесов сказал, что премьер Венгрии Виктор Орбан многое делает для спорта.
Российский специалист возглавляет «Ференцварош» с 2021 года.
Клуб из Будапешта под его руководством завоевал два чемпионства и стал обладателем Кубка Венгрии.
– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира…
– Да, они играли, я знаю. Орбан все делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея, в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах.
Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Это рывок или прорыв ?
Как плохо, когда кто-то пытается проводить суверенную политику для своей страны вместо рабопоклонения чужим скрепам
Чувак, который бегал в 90х и притворялся самым демократическим политиком Европы сейчас отыгрывает роль правого «независимого» политика.
Пока дело не касается бабла для дотационной Венгрии, конечно. Там Орбан про свою независимую политику забывает, и становится демократом каких поискать.
В общем с этим флюгером все понятно уже.
В итоге во всех видов спорта спад... попали в самый большой допинговый скандал в истории.
Но сейчас решили проблему слава богу. Нет соревнований, нет разочарований...