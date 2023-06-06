Черчесов о премьере Венгрии Орбане: «Он все делает не только для футбола, но и для всего спорта. Хоккея, в частности»

Станислав Черчесов сказал, что премьер Венгрии Виктор Орбан многое делает для спорта.

Российский специалист возглавляет « » с 2021 года.

Клуб из Будапешта под его руководством завоевал два чемпионства и стал обладателем Кубка Венгрии.

– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира…

– Да, они играли, я знаю. Орбан все делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея, в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах.

Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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