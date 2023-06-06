Черчесов о премьере Венгрии Орбане: «Он все делает не только для футбола, но и для всего спорта. Хоккея, в частности»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Ференцварош Политика Матч ТВ Хоккей

Станислав Черчесов сказал, что премьер Венгрии Виктор Орбан многое делает для спорта.

Российский специалист возглавляет «Ференцварош» с 2021 года.

Клуб из Будапешта под его руководством завоевал два чемпионства и стал обладателем Кубка Венгрии.

– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира…

– Да, они играли, я знаю. Орбан все делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея, в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах.

Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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27 комментариев

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Игорь Пичугин
Сначала нашему, теперь венгерскому лизнул.
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Уэмбли Стедиум
ЕС натянет Орбана
+12
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Max Semenik
Ответ Игорь Пичугин
Сначала нашему, теперь венгерскому лизнул.
Не лизнул, а провёл стратегическое задабривание.
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Homelender_666
Ответ Игорь Пичугин
Сначала нашему, теперь венгерскому лизнул.
Стас быстро усваивает что к чему в любой стране)
+7
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Ярик01
Чем хуже в стране, тем больше руководитель "делает для спорта". Не знаю, как живут в Венгрии, но обычно у популистов такая зависимость.
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Balt39
Ответ Max Semenik
Не лизнул, а провёл стратегическое задабривание.
Стратегическое увлажнение выходного клапана))))
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Бронислав Каминский
Ответ Гоп-стоп
Орбан красавчик, не прогибается под евронацистов.
"На конгрессе участников Международного объединения христианских демократов Орбан поддержал Украину и назвал Россию угрозой для Европы, заявив: «Европа едина в своих целях. "
Это рывок или прорыв ?
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sokoley
Я старый мадьяр, простой солдат Венгерской армии..
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Газонокосильщик Хави
Ответ FilinMD
Натягивалка не порвется? Он не один в своих начинаниях, у него довольно много поклонников в том числе среди ЕС) Как плохо, когда кто-то пытается проводить суверенную политику для своей страны вместо рабопоклонения чужим скрепам
Перечисли.их. Этих поклонников. Что-то у него порвалось, после того как заблокировали финансирование венгри на несколько млрд. После того как он вставлял палки в колеса
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FilinMD
Ответ Уэмбли Стедиум
ЕС натянет Орбана
Натягивалка не порвется? Он не один в своих начинаниях, у него довольно много поклонников в том числе среди ЕС)

Как плохо, когда кто-то пытается проводить суверенную политику для своей страны вместо рабопоклонения чужим скрепам
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London.is.blue
Орбан своими понтами доведет Венгрию либо до санкций, либо до приостановки членства в ЕС.
Чувак, который бегал в 90х и притворялся самым демократическим политиком Европы сейчас отыгрывает роль правого «независимого» политика.
Пока дело не касается бабла для дотационной Венгрии, конечно. Там Орбан про свою независимую политику забывает, и становится демократом каких поискать.
В общем с этим флюгером все понятно уже.
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haymaker
Ответ Гоп-стоп
Орбан красавчик, не прогибается под евронацистов.
а зачем он тогда вписался в ЕС и НАТО, если не разделяет их идей и вынужден противоборствовать?
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Уся Ваткин
Черчесову и в Венгрии усы пригодились
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Теннисный абсолют
Один из лучших политиков в мире сейчас
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Kapitan Klos
Не того персонажа назвали "псом".
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moldfan
Напоминает мне одного вечно перспективного президента России. Который тоже спорту помогал...

В итоге во всех видов спорта спад... попали в самый большой допинговый скандал в истории.

Но сейчас решили проблему слава богу. Нет соревнований, нет разочарований...
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T622222
Великая сборная Венгрии по хоккею! А в СССР по футболу венгры были звери впрочем как и Югославы
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