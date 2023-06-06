«Вегас» забросил по 5+ шайб в первых двух играх финала Кубка Стэнли. Это 1-й случай с 2006 года
«Вегас» – 1-я команда с 2006 года, забросившая по 5+ шайб в первых двух играх финала.
«Голден Найтс» разгромили «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).
В первом матче победа также осталась за «рыцарями» (5:2).
В прошлый раз одна команда забрасывала по 5+ шайб в двух первых матчах финальной серии в 2006 году.
Тогда «Каролина» стартовала с двух побед над «Эдмонтоном» (5:4, 5:0, итог серии 4-3).
3 комментария