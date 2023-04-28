До трех месяцев достигли задержки по зарплате в «Салавате». Также не погашены долги по премиям и бонусам
В «Салавате Юлаеве» три месяца задерживают зарплату.
Задержки по заработной плате в уфимском клубе достигли почти трех месяцев, об этом сообщает «Чемпионат».
Выплаты не производились в феврале, марте и апреле.
В прошлый раз хоккеисты «Салавата Юлаева» получали зарплату за январь. Также не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.
В нынешнем сезоне команда под руководством Виктора Козлова заняла второе место в таблице Восточной конференции и проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
При Хамитове ФК Уфа впервые в истории вошла в премьер-лигу и прочно там обосновалась...
При Хабирове.... ФК Уфа из премьер лиги уже опускается во вторую лигу, Салават Юлаев ничего не выигрывает стабильно вылетает в ПО в первом раунде, максимум во втором.....дальше всем все понятно...Пока у руля Хабиров, который готов вогнать последний гвоздь в крышку гроба Башкирского спорта, ждать нечего...