До трех месяцев достигли задержки по зарплате в «Салавате». Также не погашены долги по премиям и бонусам

В «Салавате Юлаеве» три месяца задерживают зарплату.

Задержки по заработной плате в уфимском клубе достигли почти трех месяцев, об этом сообщает «Чемпионат».

Выплаты не производились в феврале, марте и апреле.

В прошлый раз хоккеисты « » получали зарплату за январь. Также не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.

В нынешнем сезоне команда под руководством Виктора Козлова заняла второе место в таблице Восточной конференции и проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.