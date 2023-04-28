До трех месяцев достигли задержки по зарплате в «Салавате». Также не погашены долги по премиям и бонусам

Теги Салават Юлаев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

В «Салавате Юлаеве» три месяца задерживают зарплату.

Задержки по заработной плате в уфимском клубе достигли почти трех месяцев, об этом сообщает «Чемпионат».

Выплаты не производились в феврале, марте и апреле.

В прошлый раз хоккеисты «Салавата Юлаева» получали зарплату за январь. Также не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.

В нынешнем сезоне команда под руководством Виктора Козлова заняла второе место в таблице Восточной конференции и проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

8 комментариев

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Bestcapper
При Рахимове Салават брал Кубок Гагарина...

При Хамитове ФК Уфа впервые в истории вошла в премьер-лигу и прочно там обосновалась...

При Хабирове.... ФК Уфа из премьер лиги уже опускается во вторую лигу, Салават Юлаев ничего не выигрывает стабильно вылетает в ПО в первом раунде, максимум во втором.....дальше всем все понятно...Пока у руля Хабиров, который готов вогнать последний гвоздь в крышку гроба Башкирского спорта, ждать нечего...
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Тимон Иванов
Пипец спорту в Республике похоже
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Олег Витковский
Да это нормально, все уже привыкли, по Башкирски, надо помогать Уфе скидываться, не бросать же нищий регион, хотя более 20 млрд., ежегодной помощи дотационному региону, еще в конце года падают нам дивиденды от Роснефти, сумма не меньше. Надо отдать клуб Кургану и не мучаться..
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сервисник
Вот гады а, Уфа, сейчас СЮ! Кому это выгодно?
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ILshat Sabitov
а что случилось?
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Александр Невский
Самый корумпированный клуб в КХЛ
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Why always me?!
Ответ сервисник
Вот гады а, Уфа, сейчас СЮ! Кому это выгодно?
Ротенбергу)
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