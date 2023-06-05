Коммодор о Бэбкоке в «Коламбусе»: «Хулиган Бэбс получает еще один шанс – такие отморозки не меняются. Надеюсь, эксперимент полностью провалится»

Теги Коламбус Майк Коммодор Майк Бэбкок НХЛ контент Хоккей

Майк Коммодор раскритиковал возвращение Майка Бэбкока в НХЛ.

Ожидается, что специалист возглавит «Коламбус».

«Майк Бэбкок... Главный тренер... Возвращается в НХЛ. Хулиган Бэбс получает еще один шанс. Разочарован ли я? Да, разочарован. Удивлен ли? Нет.

Вся его история с завершением тренерской карьеры была полной ерундой с самого начала.

Уверен, что в офисе «Колумбуса» он сказал руководству все, что они хотели услышать: «О, я изменился, бла-бла-бла».

Полный бред. Хулиган Бэбс не меняется. Такие отморозки не меняются.

При всем уважении к моим приятелям из организации «Блю Джекетс», надеюсь, что этот эксперимент с Бэбкоком полностью провалится на всех уровнях», – сказал бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор.

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2 комментария

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Волька-ибн-Алёша
вот так наезд
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