Даррен Дрегер: «Ходят слухи, что Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Коламбуса». Срок его контракта с «Торонто» истекает в конце месяца»

Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус».

Об этом сообщил Даррен Дрегер.

«Ходят слухи, что Майк Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Блю Джекетс», и задержка с объявлением [о назначении] связана с тем, что срок его действующего контракта с «Мэйпл Лифс» истекает в конце этого месяца», – написал инсайдер TSN.

60-летний Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто» в 2019 году. Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.