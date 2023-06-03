Даррен Дрегер: «Ходят слухи, что Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Коламбуса». Срок его контракта с «Торонто» истекает в конце месяца»

Теги Торонто Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Даррен Дрегер Хоккей

Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус».

Об этом сообщил Даррен Дрегер.

«Ходят слухи, что Майк Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Блю Джекетс», и задержка с объявлением [о назначении] связана с тем, что срок его действующего контракта с «Мэйпл Лифс» истекает в конце этого месяца», – написал инсайдер TSN. 

60-летний Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто» в 2019 году. Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.

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2 комментария

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Cbj Fan
Если судить по словам Била Питерса, Хенрика Зеттерберга, даже Павла Дацюка, очень хорошее приобретение. Ну и сам признал ошибку в случае Марнера. Надеюсь, не будет ету девочку хотеть взять с собой.
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